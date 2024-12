Katia Follesa, chi è la comica e attrice: “Con il mio ex separazione necessaria”

Tra gli ospiti di Cena di Natale troveremo anche Katia Follesa, la celebre comica e attrice molto amata dopo tanti anni di esperienze tra piccolo e grande schermo. L’artista, nel corso di una intervista concessa a Verissimo qualche settimana fa, ha commentato la fine della sua relazione con l’ex compagno Angelo Pisani, dalla quale ha avuto anche la figlia Agata nel 2006: “Per molti la separazione non è rosea perché c’è una frattura, nel nostro caso è stato propedeutico per tutelarci, abbiamo capito che c’erano delle difficoltà a stare insieme, dettate da una comunicazione distorta di nostri irrisolta” le parole dell’attrice da Silvia Toffanin.

Per diversi anni Katia Follesa ha fatto coppia con l’amica e collega Valeria Graci, fino al raffreddamento dei loro rapporti, che si sono sciolti negli ultimi anni e le due sono anche tornate a lavorare l’una al fianco dell’altra.

Katia Follesa e l’amicizia con Valeria Graci: “Abbiamo avuto il coraggio di parlarci”

Nel corso di una recente intervista rilasciata in quel di Verissimo su Canale Cinque, Katia Follesa è tornata a parlare del suo rapporto con Valeria Graci, le due infatti non si erano parlate per un paio di anni, dopo aver vissuto tante esperienze di successo insieme.

“Abbiamo ricevuto delle proposte singole e succede che dopo tanti anni qualcosa si rompe, senza una reale spiegazione, Valeria poi si è trasferita a Roma, io sono rimasta a Milano. È stato doloroso, sia per lei che per me. Per due anni non ci siamo parlate, questo duo, però, nasceva da un’amicizia, quindi dopo esserci confrontate siamo andate avanti” ha raccontato l’ex compagna di Angelo Pisani nel salotto di Silvia Toffanin. Di recente le due sono tornate in tour insieme, sancendo di fatto l’inizio di un nuovo rapporto, che il pubblico ha accolto a cuore aperto.

