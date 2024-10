Kelly Joyce è sicuramente una delle sorprese della nuova edizione di Tale e Quale Show 2024. Il varietà campione d’ascolti condotto da Carlo Conti su Rai1 sta facendo al grande pubblico italiano il talento della cantautrice francese diventata famosa in tutto il mondo grazie alla hit Vivre la vie. In realtà Kelly Joyce è molto di più e lo sta dimostrando sul palco di Tale e Quale vincendo diverse puntate.

Questa settimana la cantante dovrà calarsi nei panni di Grace Jones, la cantante, attrice e modella giamaicana conosciuta in tutto il mondo anche per il suo aspetto androgino. Un personaggio che sulla carta sembra molto nelle corde di Kelly Joyce che dopo Tina Turner e Diana Rossa è chiamata ad imitare un’altra star di fama mondiale. Riuscirà con l’imitazione di Grace Jones a convincere giuria e pubblico vincendo così la nuova puntata? Intanto la cantante è tra i primi posti delle classifica generale data dal punteggio delle precedenti puntate.

Kelly Joyce: dal Chiambretti supermarket a Tale e Quale Show 2024

Kelly Joyce, la cantante francese di Vivre la vie, non è nuova al mondo dello spettacolo. Diversi anni fa, infatti, è stata protagonista del Chiambretti supermarket, il programma condotto da Piero Chiambretti su Italia 1. A distanza di quasi 10 anni da quell’esperienza, la cantante francese ha deciso di rimettersi in gioco partecipando al varietà di successo di Rai1. I motivi? A rivelarli dalle pagine del Corriere della Sera è stata proprio la cantante: “il desiderio di dare una spinta alla mia carriera artistica”. La cantante ha anche rivelato di aver partecipato ai provini, ma senza grandi aspettative e alla fine è stata chiamata.

Una sfida sicuramente impegnativa per la cantante che ha dovuto anche organizzarsi a livello familiare essendo mamma di una bambina di soli 20 mesi. “Affrontare la diretta, dopo solo una prova generale, è complicato soprattutto perché non ci sente mai completamente sicuri di ciò che si fa” – ha detto la cantante che ha nuovi importanti progetti per il futuro: un album di inediti e diversi nuovi singoli.