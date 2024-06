Kyle Walker, la doppia vita e il tradimento ai danni di sua moglie Annie/ “Ho fatto cose orribili e poi…”

Forse non tutti sanno che Kyle Walker in passato ha tradito sua moglie costruendosi una doppia vita senza che nessuno se ne accorgesse. Una situazione incredibile considerando che il giocatore della nazionale inglese è conosciuto in tutto il mondo. Ad ogni modo dopo tanti anni di segreti e bugie l’amante di Kyle ha deciso di uscire alla scoperto e mettere fine a questa situazione, non molto tempo dopo aver scoperto l’inizio della quarta gravidanza di Annie.

Il calciatore britannico, infatti, era già diventato papà nel suo lungo matrimonio con la donna, ma lo scorso dicembre l’amante di Walker l’avrebbe chiamata per metterle al corrente di tutto. La prima reazione di Annie è stata chiedere il divorzio da Walker, il quale ha poi recitato il mea culpa con delle dichiarazioni che hanno fatto discutere parecchio.

Le scuse del difensore all’ormai ex compagna Kyle Walker

“Il mio comportamento è stato orribile e me ne prendo tutte le responsabilità”, ha detto il campione della nazionale inglese. “Ho fatto scelte idiote e preso decisioni idiote”, ammette ancora Walker parlando della sua doppia vita: “Non riesco a pensare o immaginare cosa sta passando la moglie Annie. Ho provato a chiederglielo, ma ci sono dolore e sofferenza. L’uomo che dovrebbe amarla, prendersi cura di lei ed essere lì per lei, ha fatto questo”, ha detto Walker.

Nelle sue parole emerge un senso di colpa pungente e genuino, ma è inevitabile che la moglie di Walker abbia preso una decisione del genere dopo le tante bugie che ha subito a sua spese per anni. “Devo riconoscere i miei errori perché lo devo a tutti, le mie azioni hanno causato tanta sofferenze a tante persone”, ha ammesso.

