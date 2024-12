La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera, regia di Stephen Herek

Sabato 21 dicembre, andrà in onda, in prima serata su Rai 2, alle ore 21:20, il live-action del 1996 dal titolo La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera.

Il film è un remake del famoso classico Disney La carica dei cento e uno (1961) ed è diretto dal regista Stephen Herek, noto per aver curato le riprese de I tre moschettieri (1993), Il genio (1998) e Dog Gone – Lo straordinario viaggio di Gonker (2023). La colonna sonora è realizzata dal compositore Michael Kamen, che aveva già lavorato con il regista ne I tre moschettieri (1993) e Goodbye Mr. Holland (1995).

Chi è Tommaso Marini, finalista Ballando con le stelle 2024/ La toccante confessione: “Piangevo ogni sera…”

I protagonisti del film La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera sono interpretati dall’attore Jeff Daniels, diventato famoso a livello internazionale grazie a Scemo & più scemo al fianco di Jim Carrey; dall’attrice Joely Richardson, che nel corso della sua carriera è apparsa in alcuni film molto importanti, quali Sua maestà viene da Las Vegas (1991) e Il patriota (2000); infine dalla pluripremiata attrice Glenn Close, celebre per la sua interpretazione in Attrazione fatale (1987).

Nel cast anche: Joan Plowright, Hugh Laurie, Mark Williams, John Shrapnel, Tim McInnerny e Hugh Fraser.

Nikita Perotti, chi è: dagli esordi fino a Ballando con le Stelle/ Timido e riservato: "Mi vergogno un po'"

La trama del film La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera: Crudelia de Mon alla caccia dei dalmata

La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera racconta la storia di Rudy e Anita: il primo è un talentuoso ingegnere informatico che vive in un piccolo appartamento con il suo adorato dalmata Pongo, mentre la seconda è una stilista che lavora per la perfida Crudelia de Mon e vive con la sua amatissima dalmata Peggy.

Rudy e Anita un giorno si incontrano per caso e tra loro, così come tra i loro cani, scatta l’amore.

La coppia decide di sposarsi e a distanza di breve tempo sia Anita sia Peggy sono in dolce attesa.

Ciò che non sanno, è che nel frattempo Crudelia de Mon è pronta a tutto pur di realizzare una giacca completamente in pelo di dalmata e ha puntato gli occhi sui 15 piccoli e dolci cuccioli nati da Pongo e Peggy.

Vincitori Ballando con te 'On the road' 2024, chi sono?/ Duello Ilinca Bendeac e Ronchetti-Scarsi

La donna offre ai proprietari più di 7 mila sterline per mettere le mani sull’intera cucciolata ma, di fronte al loro rifiuto, decide di impossessarsi dei cagnolini con l’inganno.

Pongo, Peggy e i loro rispettivi padroni si troveranno così a dover affrontare all’improvviso una situazione davvero disperata ma, senza mai perdersi d’animo e vivendo anche qualche situazione comica, faranno tutto il possibile per mettere in salvo i cuccioli e riunire la famiglia.