La guida indiana, film su Rete 4 di Gordon Douglas

Martedì 14 gennaio 2025, la programmazione televisiva prevede, per il pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:40, il film western del 1959 dal titolo La guida indiana.

La pellicola è ispirata ad un romanzo omonimo ed è diretta dal noto film maker Gordon Douglas, ricordato sopratutto per avere girato Lo sceriffo scalzo (1962) con Elvis Presley e L’investigatore (1967) con Frank Sinatra. La colonna sonora è stata invece realizzata dal compositore Howard Jackson, che nel corso della sua carriera ha lavorato alle musiche di oltre 150 progetti cinematografici.

Il protagonista del film La guida indiana è interpretato dall’attore statunitense Clint Walker, diventato famoso a livello internazionale per il personaggio di Cheyenne Bodie nella serie tv di successo Cheyenne. Al suo fianco l’attore Edd Byrnes, che in quello stesso anno aveva lavorato con il regista anche in Quota periscopio, e l’attore John Russell, noto in particolare per il ruolo del cattivo in Un dollaro d’onore con John Wayne. La protagonista femminile, nei panni di un’improbabile nativa americana dagli occhi azzurri, è invece Andra Martin, conosciuta per aver lavorato con Lana Turner e Jeff Chandler ne La signora prende il volo (1958). Nel cast del film La guida indiana anche Ray Danton, Claude Akins, Rhodes Reas Gary Vinson e

Warren Oates.

La trama del film La guida indiana: dalla parte dei nativi, anche in amore

La guida indiana è ambientato nel selvaggio West durante il periodo della massima espansione coloniale americana. Luther Kelly è un avventuriero solitario che viene inviato per perlustrare il territorio, per valutarne sia gli elementi di pregio che eventuali rischi e pericoli, in particolare per quanto riguarda la presenza di nativi americani che potrebbero ostacolare le mire espansionistiche del governo.

La missione del protagonista è ben presto chiara: convincere i pellerossa a liberare l’area per permettere l’insediamento dei coloni. L’uomo, però, rifiuta l’offerta, provocando l’ira dei soldati presenti nel forte, tranne che per un giovane di nome Anse, che decide di rimanere al suo fianco durante le sue perlustrazioni nel territorio circostante.

I due vengono catturati da una tribù di Sioux ma, in cambio del loro aiuto nel guarire una donna del posto, riescono ad ottenere nuovamente la loro libertà. La situazione, però, si complica ulteriormente quando alcuni membri dell’esercito rapiscono una delle ragazze indigene.

Kelly e Anse decidono di aiutare i nativi americani a recuperare la giovane, riuscendo dopo molte difficoltà a trovarla e a metterla in salvo.

Dopo questa esperienza a contatto con entrambi i fronti opposti, il protagonista non solo rivaluta la popolazione indigena, ma si innamora della ragazza che ha salvato, iniziando con lei una nuova vita.