L’alba del gran giorno, diretto da Jacques Tourneur

Mercoledì 20 novembre 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:35, il film western del 1956 dal titolo L’alba del gran giorno. La pellicola è diretta dal regista Jacques Tourneur, celebre per avere curato le riprese di alcuni lungometraggi horror di grande successo, tra cui Il bacio della pantera (1942) e Ho camminato con uno zombi (1943). Le musiche hanno la firma del compositore statunitense Leith Stevens, autore delle colonne sonore di diversi film western, come Dollari che scottano di Don Siegel (1954) e Il tesoro di Pancho Villa di George Sherman (1955).

Il protagonista del film L’alba del gran giorno è interpretato dall’attore statunitense Robert Stack, diventato celebre per la sua partecipazione all’amatissima serie tv Gli intoccabili. Al suo fianco l’attrice Virginia Mayo, diventata famosa per la sua interpretazione ne Le avventure del capitano Hornblower, il temerario (1951), al fianco di Gregory Peck. Nel cast del film L’alba del gran giorno anche Ruth Roman, Alex Nicol, Raymond Burr, Leo Gordon, Regis Toomey e Carleton Young.

La trama del film L’alba del gran giorno: l’oro, i saloon, le donne e la Guerra di secessione che incombe

L’alba del gran giorno è ambientato durante la sanguinosa Guerra di secessione americana. Il protagonista è Owen Pentecost (Robert Stack), un accanito giocatore d’azzardo arrivato nella città di Denver con l’obiettivo di ricavare una fortunata dallo sfruttamento di alcuni importanti giacimenti d’oro.

L’uomo riesce a diventare proprietario del saloon della città, vincendo la struttura durante una partita a carte, ma ben presto la situazione diventerà particolarmente complicata.

Pentecost, infatti, rimarrà coinvolto tra due donne: Ann Mery Alaine, anche lei da poco arrivata nella cittadina per inaugurare un nuovo negozio di abbigliamento, e Boston Grant (Ruth Roman), una delle dipendenti del saloon. Come se ciò non bastasse, giunge sul posto il capitano unionista Stephen Kirby (Alex Nicol), desideroso di mettere le mani su quanto più oro possibile, da destinare alla causa per cui combatte. Pentecost, che invece appartiene alla parte confederata, si troverà così costretto a scontrarsi con l’uomo e con il resto dei cittadini che sostengono la causa unionista.

