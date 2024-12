L’amore viaggia nel tempo, diretto da Jessica Harmon

Martedì 31 dicembre 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Rai 2, alle ore 14, il film sentimentale di genere fantasy del 2022 dal titolo L’amore viaggia nel tempo.

La pellicola è una produzione televisiva canadese ideata per Hallmark Channel ed è diretta dalla regista Jessica Harmon, conosciuta dal pubblico per il suo ruolo come attrice di Niylah nella serie TV The 100 e quello di Dale Bozzio in iZombie. La protagonista femminile è interpretata dall’attrice Torrey DeVitto, volto di numerose serie televisive di successo, come Dawson’s Creek, Scrubs – Medici ai primi ferri, Pretty Little Liars e The Vampire Diaries.

Al suo fianco l’attore Niall Matter, che aveva esordito sul grande schermo nel 2008 ne Il dottor Dolittle 4 e noto per il personaggio di Zane Donovan nella serie tv Eureka.

Nel cast del film L’amore viaggia nel tempo anche Eric Keenleyside, Benjamin Wilkinson, Joshua Black, Casey Manderson, Francoise Yip, Troy Mclaughlin, Nathan Parrott e Roger Haskett.

La trama del film L’amore viaggia nel tempo: un uomo che arriva dal XVIII secolo

L’amore viaggia nel tempo racconta la storia della bella e giovane Sarah (Torrey DeVitto), una ragazza come tante altre che vive con suo padre Calvin (Eric Keenleyside) e suo figlio in una splendida località di campagna, gestendo la fattoria di famiglia dove coltivano prodotti biologici.

Un giorno la proprietà viene colpita da una tempesta misteriosa e compare improvvisamente un uomo che appare visibilmente disorientato. Quest’ultimo indossa abiti particolari e usa un linguaggio molto forbito, infatti a suo dire proverrebbe dal XVIII secolo.

Il nome dello straniero è Rip Van Winkle Jr. (Niall Matter) e dichiara con sicurezza di essere nato nel 1758.

In un primo momento nessuno crede alla sua storia ma le ricerche del vice sceriffo del posto, Ted (Casey Manderson), confermano la sua versione.

Sarah inizia a credere all’uomo e decide di ospitarlo, assumendolo come bracciante nella fattoria.

Ben presto tutti si affezionano a lui e tra Rip e Sarah inizia a nascere un sentimento molto profondo.

Tutto cambia quando uno scienziato giunge nella cittadina affermando di poter riportare Rip nella sua epoca, cosa deciderà il protagonista? Ritornerà alla sua vecchia vita o deciderà di rimanere al fianco di Sarah?