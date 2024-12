Botta e risposta, seppur a distanza di giorni, tra Laura Freddi e Sonia Bruganelli. La seconda, in una recente intervista a Belve, non si è risparmiata nel criticare la prima nel merito di alcune interviste e scelte del passato: “Dove non vado io chiamano lei per parlare di me…”. Ospite oggi nello studio di Caterina Balivo a La Volta Buona, l’ex velina ha deciso di tornare su quelle dichiarazioni seppur glissando su buona parte dei contenuti.

“Già avevo scelto di non rispondere anche perchè non ho visto tutta l’intervista a Belve, il giorno dopo mi è esploso il cellulare; mi chiamavano tutti per rilasciare interviste e replicare. Io ho glissato perchè, che risposta devo dare? Per me il silenzio è già una grande risposta”. Inizia così Laura Freddi, confessando di aver evitato di intervenire – nonostante le copiose richieste – nel merito di quanto dichiarato da Sonia Bruganelli nella recente intervista a Belve.

Laura Freddi chiude il ‘dissing’ con Sonia Bruganelli: “Resto nella mia indole, lei…”

Laura Freddi ha deciso di accogliere solo i lati positivi del ‘botta e risposta’ con Sonia Bruganelli: “…Voglio ringraziare il web e il pubblico, e forse anche Sonia, perchè sono stata travolta da grande affetto. Io ho sempre dato importanza all’aspetto umano, non al personaggio, non parlerò più di questa signora e non voglio cavalcare questa cosa; non sia mai prendere il suo posto in qualche altro programma…”. Laura Freddi, sempre nello studio de La Volta Buona, ha dunque chiuso il capitolo con una, nemmeno troppo velata, stoccata finale. “Io tendo la mano, sono una persona mite; voglio restare così perchè è la mia indole. Io rispetto tutti e non ne parlerò mai più, con quello che ha detto si commenta da sola”.