Grave lutto nel mondo della moda: è morta Laura Manni, dirigente della maison d’alta moda Gucci. Come riferisce il quotidiano La Nazione, aveva solo 55 anni, e in Gucci ricopriva da tempo il ruolo di responsabile dell’e-commerce, lo shop online. Laura Manni aveva purtroppo scoperto un brutto male da tempo ed ha combattuto fino a pochi giorni fa quando si è dovuta arrendere, spirando. Il decesso è avvenuto a Scandicci, a due passi da Firenze, circondata dagli affetti più cari, a cominciare dai suoi due figli e dal marito.

Tanti i messaggi di cordoglio in queste ultime ore a ricordare Laura Manni, fra cui le parole di Micaela Le Divelec, ex dirigente di Gucci ma anche di Ferragamo e Richard Ginori che l’ha descritta come una persona speciale, che nella vita faceva due cose: il lavoro in Gucci e la dedizione alla famiglia. Le due hanno lavorato a lungo insieme, e il ricordo di Le Divelec non può che essere affettuoso. Laura Manni era nata a Livorno ma da anni si era trasferita in provincia di Firenze, la città di origine della maison italiana, per cui ha lavorato per ben 20 anni.

LAURA MANNI È MORTA: HA LAVORATO FINO A CHE HA POTUTO

E’ morta nel suo letto di casa, ormai impossibilitata a superare quel grave male che aveva scoperto tempo fa e contro cui la battaglia era di fatto già persa in partenza. Nonostante fosse malata, ha continuato a lavorare con tutte le forze che aveva, per poi ritirarsi a vita privata, in attesa del decesso. Un lavoro, quello in Gucci, che ha portato Laura Manni a girare il mondo, arrivando a trasferirsi anche a New York fino al ritorno in Italia alla fine degli anni ’90.

Una dirigente che viene ricorda da colleghi di lavoro come fortemente appassionata e soprattutto una grande professionista, molto attaccata alla “causa Gucci”. I funerali sono stati celebrati nella giornata di ieri, mercoledì 7 agosto, presso la chiesa di San Jacopo in Acquaviva a Livorno: l’ultimo saluto ad una grande livornese.

