Laurette Spang è la moglie di John McCook, l’attore americano che da 38 anni presta il volto al personaggio di Eric Forrester nella soap opera di successo internazionale Beautiful. Dal 1980 i due sono sposati e dal loro matrimonio sono nati tre splendidi figli: Jake Thomas nato nel 1981, Rebecca Jeanne nata nel 1983 e Molly nata il 30 luglio 1990. Prima di lei, l’attore si era sposato già due volte: la prima con la ballerina/attrice Juliet Prowse da cui ha avuto il primo figlio Seth. Ma chi è la moglie di John McCook? Laurette Spang-McCook, questo il suo vero nome, è un’attrice televisiva statunitense conosciuta dal grande pubblicato per aver intepretato il personaggio di Cassiopea nell’originale Battlestar Galactica.

Chiara Iezzi, la rivelazione hot sulla sorella Paola/ "Abbiamo condiviso lo stesso uomo"

Nata a Buffalo, New York, Lauretta è cresciuta ad Ann Arbor, Michigan e durante gli anni del liceo si è avvicinata al mondo delle recitazione dopo aver seguito alcuni corsi di dizione. Durante gli anni di studio è stata una scrittrice, anche se ha sempre avuto un grande interesse per il mondo della recitazione e delle soap.

Thais Wiggers ha un nuovo compagno?/ Dall'ex Teo Mammucari all'amore oggi: la vita privata della modella

Laurette Spang, chi è la moglie di John McCook

La prima occasione per Laurette Spang arriva all’età di 16 anni quando accompagna il padre a New York per un viaggio di lavoro. Improvvisamente si ritrova dietro le quinte dello spettacolo Dark Shadows conoscendo l’attrice Kathryn Leigh Scott, un incontro che le cambia la vita visto che poco dopo inizia a lavorare con il Williamstown Summer Theater partecipando l’anno dopo alle audizioni per all’American Academy of Dramatic Arts. La giovane Laurette vince una borsa di studio così, dopo aver completato gli studi e conseguita la laurea, viene notate da un agente di talenti della Universal Studios. E’ il 1972 quando Laurette sigla un contratto di 7 anni con gli Studios partecipando a diverse serie tv di successo: da Emergency a The Streets of San Francisco, da The Six Million Dollar Man a Happy Days fino a Charlie’s Angels e Lou Grant.

Paola Iezzi, chi è: "Dopo la separazione con Chiara vissuti anni duri"/ "Ricevevo messaggi cattivi"

Non solo serie tv, il talento di Laurette Spang approda anche sul grande schermo in vari film di successo come Short Walk to Daylight, Runaway! e Sarah T. – Portrait of a Teenage Alcoholic. La consacrazione definitiva arriva con la Saga of a Star World di Battlestar Galactica.