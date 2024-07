PAGELLE SPAGNA INGHILTERRA/ Voti primo tempo: male Yamal, Foden da 7! (oggi 14 luglio, finale Europei 2024)

PAGELLE SPAGNA INGHILTERRA: I MIGLIORI FODEN E STONES, DELUDE YAMAL

Prevalgono le difese in questo primo tempo della finale degli Europei 2024 tra Spagna e Inghilterra, infatti le pagelle del primo tempo premiano le retroguardie delle due squadre che sono riuscite a impedire grossi pericoli. Infatti, le due finaliste si sono mostrate molto attente tatticamente, soprattutto nella prima fase, in cui Foden è riuscito a schermare Rodri, impedendo alla Spagna di costruire la sua nota manovra. Proprio il difensore Le Normand ha fatto scattare un campanello d’allarme, quando al 13′ sugli sviluppi di un corner ha provato a girare in rovesciata la palla, che però è finita fuori.

Diretta/ Spagna Inghilterra (risultato 1-0) streaming video Rai 1: gol Williams, esce Kane (Europei 2024)

Al 17′ ci ha provato Rice con un tiro da fuori area che però è stato contrastato, mentre al 28′ Fabian Ruiz è stato protagonista di un’incursione centrale per arrivare al tiro, deviato e finito senza problemi su Pickford. Le occasioni fioccano nei minuti finali del primo tempo: al 43′ la palla profonda per Morata che arriva al tiro, deviato in angolo da Stones; stesso destino per la conclusione al 45′ di Kane. A mettere i brividi alla difesa spagnola è stato Foden, che al 46′ sugli sviluppi di una punizione, arriva al tiro in equilibrio precario verso il secondo palo, ma Unai Simon si fa trovare pronto. (agg. di Silvana Palazzo)

FORMAZIONI SPAGNA INGHILTERRA/ Quote, sarà la finale di Dani Olmo? (Euro 2024, oggi 14 luglio)

Le pagelle di Spagna Inghilterra: i voti del primo tempo

I VOTI DELLA SPAGNA – Simon 6; Carvajal 6, Le Normand 6.5, Laporte 6, Cucurella 6; Ruiz 5.5, Rodri 5; Yamal 6, Olmo 5, Williams 6; Morata 5.

I VOTI DELL’INGHILTERRA – Pickford 6; Walker 6.5, Stones 7, Guehi 6; Saka 6.5, Mainoo 5.5, Rice 5.5, Shaw 6; Foden 7, Bellingham 6.5; Kane 5.

PAGELLE SPAGNA INGHILTERRA: FINALE EUROPEI 2024, I VOTI DEL PRIMO TEMPO

Il consueto appuntamento con le pagelle degli Europei 2024 fa tappa questa sera a Spagna Inghilterra, la finale dell’Olympiastadion di Berlino: un grande spettacolo, da una parte la Roja che non giocava un ultimo atto da 12 anni e potrebbe vincere il quarto Europeo nella sua storia – sarebbe record assoluto – e dall’altra i tre leoni che dopo un digiuno totale di finali in questa manifestazione sono alla seconda consecutiva, ma vengono dalla tremenda delusione casalinga di Wembley inflitta dall’Italia. In tre anni tante cose sono cambiate, e lo possiamo notare anche nell’analisi delle pagelle di Spagna Inghilterra, intanto per il primo tempo della finale. La Roja ha un CT nuovo che è Luis De La Fuente, bravo però a proseguire il lavoro iniziato da Luis Enrique: rosa giovane con qualche veterano, la conferma del portiere Unai Simon e di certi elementi come Carvajal e Rodri ma anche lo spazio per i nuovi virgulti, ovviamente i chiacchieratissimi Lamine Yamal e Nico Williams.

Pronostici Spagna Inghilterra/ Quote e previsioni sulla finale degli Europei 2024 (oggi 14 luglio)

L’Inghilterra è sempre affidata a Gareth Southgate, che sostanzialmente ha confermato lo zoccolo duro degli ultimi Europei ma ritoccando qualcosa: via Luke Shaw, Kalvin Phillips e Jack Grealish così come Harry Maguire, dentro il giovanissimo Kobbie Mainoo, Marc Guéhi e quei Phil Foden e Kieran Trippier che già c’erano, ma non facevano del tutto i titolari. Una sfida anche tra due culture diverse e differenti modi di intendere il calcio: tra poco scopriremo davvero chi vincerà gli Europei 2024 ma intanto dobbiamo cominciare a fare le nostre valutazioni su quanto visto nel primo tempo, e così ecco la prima parte delle pagelle di Spagna Inghilterra aspettando che l’entusiasmante finale di Berlino si concluda, e dimenticando per un attimo che in questo stesso stadio eravamo noi a festeggiare un Mondiale 18 anni fa, per non parlare del titolo continentale vinto a Wembley nel 2021…

© RIPRODUZIONE RISERVATA