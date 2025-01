Non solo il fidanzato di Laura Freddi, Leonardo D’Amico presto sarà il marito della showgirl! Proprio così, la ex ragazza di Non è la Rai ha annunciato che dopo dodici anni d’amore i due sono pronti a convolare a nozze. In realtà la coppia aveva in programma di sposarsi già nel 2020, ma poi per motivi legati alla pandemia da Covid-19 è saltato tutto. Da allora però la figlia Ginevra continua a chiederle quando sposerà il papà. “Tutti i giorni mi ripete ‘Mamma, è arrivato il momento di sposare papà, e voglio portarvi io le fedi’. E noi la accontenteremo…” – ha detto la Freddi pronta a celebrare l’amore per il suo Leonardo D’Amico.

Chi è Laura Freddi/ "Paolo Bonolis? È un uomo buono e ama la famiglia. Sonia Bruganelli? Si commenta da sola"

Tra gli invitati del matrimonio non mancherà l’ex Paolo Bonolis con cui Laura Freddi è stata fidanzata per cinque anni negli anni ’90. “Paolo Bonolis è stato una figura molto importante nella mia vita” – ha dichiarato la Freddi dalle pagine del settimanale DiPiù Tv che ha invitato anche l’ex marito Claudio Casavecchia con cui è stata legata fino al 2008 e con cui ha ritrovato un rapporto negli ultimi anni. “Sono felice che oggi lui abbia messo su una bella famiglia e sia sereno, proprio come lo sono anche io con Leonardo” – ha detto la conduttrice.

Laura Freddi e i presunti tradimenti di Sonia Bruganelli a Paolo Bonolis/ "L'unica cosa che mi interessa è…"

Matrimonio Leonardo D’Amico e Laura Freddi: tra gli ospiti anche le ragazze di Non è la Rai

Nel giorno delle nozze di Leonardo D’Amico e Laura Freddi tra gli invitati anche le ragazze di Non è la Rai Miriana Trevisan a Cristina Quaranta. A portare le fedi agli sposi sarà Ginevra, la figlia di Laura Freddi che da tempo sognava il matrimonio per la sua mamma. Proprio la conduttrice parlando della figlia ha raccontato come le abbia cambiato in meglio la vita.

“È stata veramente la mia volta buona, lo spettacolo più bello che potessi fare” – ha detto con la voce rotta dall’emozione la Freddi che si era quasi rassegnata all’idea di non diventare mamma. Poi all’età di 45 anni è arrivata Ginevra, una sorpresa inaspettata a conferma che non mai bisogna mai arrendersi nella vita.

Leonardo D'Amico, chi è il compagno di Laura Freddi/ "Nostra figlia Ginevra è lo spettacolo più bello"