Lino e Maika stanno insieme dopo Temptation Island 2024?/ Incontro dopo la rottura con Alessia, poi…

Lino e Maika si incontrano dopo Temptation Island 2024: è iniziata una storia d’amore?

Lino e Alessia hanno riservato grandi sorprese al pubblico di Temptation Island 2024 nel corso della quarta puntata. Dopo un falò di confronto fatto di insulti e accuse molto pesanti, Alessia è andata via da sola, mentre Lino è tornato indietro, chiedendo un incontro con la single Maika. Tra i due è nata un’evidente complicità, che nelle ore precedenti al falò è aumentata fino a sfiorare un bacio e a domande sul possibile futuro insieme dopo Temptation.

Non ha perciò stupito che, dopo la rottura con Alessia al falò di confronto, la prima richiesta di Lino sia stata quella di incontrare la single Maika e di chiederle quali fossero le sue intenzioni dopo quanto accaduto.

Lino e Maika stanno insieme dopo Temptation Island 2024? Bisciglia lancia il gossip

“Alessia mi ha detto che fuori da qua non mi avresti mai guardato”, è stata la frase con la quale Lino ha esordito, vedendo Maika. Lei ha negato senza proferire parola, mentre lui ha continuato a chiederle se fosse decisa ad intraprendere una conoscenza con lui fuori da Temptation Island. “Non sarei venuta altrimenti”, è la risposta di Maika, che appare tuttavia poco convinta, al punto che è lo stesso Lino a farglielo notare. Poi, però, ritratta: “Noi ci capiamo con gli occhi, non abbiamo bisogno di parole”. Lino e Maika, dunque, avrebbero iniziato una conoscenza dopo Temptation Island 2024, almeno stando alle immagini mandate in onda; ma sarà davvero così? Filippo Bisciglia, intanto, annuncia nuovi colpi di scena per la coppia Lino-Alessia.

