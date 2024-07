Lino e Alessia si sono lasciati a Temptation Island 2024?/ Chiari segnali di rottura: “Lei non mi manca…”

Alessia e Lino in crisi a Temptation Island 2024: la rottura è vicina? I segnali

Due falò immediati richiesti, due rifiuti. A Temptation Island 2024 la coppia composta da Alessia e Lino sembra ormai sempre più vicina alla rottura, soprattutto dopo quanto accaduto nel corso della seconda puntata del reality delle coppie. Come ipotizzato, Lino non ha voluto incontrare Alessia dopo soli due giorni di permanenza nel villaggio, lamentandosi, anzi, del fatto che lei non abbia avuto alcuna pazienza o volontà di approfondire questo percorso. Dal suo canto, Alessia – che finora non si è davvero messa in gioco, rimanendo solo a guardare i filmati del fidanzato – si è detta decisa a non lasciare che lui si faccia la sua dolce vacanza da latin lover.

Ciò che però appare evidente da questa seconda puntata è che la coppia sia totalmente sbilanciata e che non ci sia da parte di Lino un reale interesse verso Alessia o verso ciò che può provare vedendolo in un estenuante corteggiamento verso la tentatrice Maika.

Temptation Island 2024, perché Lino e Alessia potrebbero dirsi addio

È però una frase in particolare, detta da Lino dopo aver rifiutato il secondo falò immediato a Temptation Island 2024, a far supporre che la coppia non avrà futuro: “Io sto bene, sto molto bene. Mi fa star male il pensiero di dover tornare alla mia vita. Alessia, per ora, non mi manca.” Parole che denotano una lacuna importante nella coppia e un sentimento che, effettivamente, vacilla, almeno da parte di Lino. Perché se il malumore di Alessia lascia dalle mancanze del fidanzato e dal desiderio che lui in questo migliori, per Lino ora la priorità è godersi il percorso, il divertimento con amici e ragazze e la conoscenza con la bella Maika. Tutti segnali che sembrano chiaramente annunciare quale sarà il finale per questa coppia.

