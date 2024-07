Lino e Alessia si sono lasciati dopo Temptation Island 2024?/ “Tra i due una litigata furibonda!”

A Temptation Island 2024, un’altra coppia ha mollato la presa. Si tratta di Lino e Alessia, decisi e convinti di partecipare a Temptation dopo un lungo periodo di incertezza. Entrambi napoletani, vogliono lavorare sulla fiducia, dato che lui l’ha tradita più volte in passato. Durante la prima fase del percorso, Alessia ha preteso un confronto al falò per ben due volte, visti i video compromettenti in cui lui sembra fare di tutto per non darle rassicurazioni. Lui, in risposta, non si è mai presentato, rifiutando il contatto.

Deianira Marzano, esperta gossippara social ha appena lanciato una super indiscrezione su Temptation Island 2024, lasciando intendere che ormai, a un mese dalla fine delle registrazioni, Lino e Alessia si sarebbero separati definitivamente. Dopotutto i segnali di crisi si sono visti sin da subito: dopo l’entrata ufficiale delle sette coppie di Temptation Island 2024, Lino si è immediatamente mostrato libero e aperto con tutte le tentatrici, a suon di flirt e complimenti. Dall’altra parte della barricata, Alessia – che ha già un figlio avuto da una precedente relazione – si è sentita di nuovo tradita, allo stesso modo di quando avveniva in passato.

Temptation Island 2024, com’è finita tra Lino e Alessia: “Usciti da single, lei sta troppo male”

Fin dal primo periodo a Temptation Island 2024, Lino si è lanciato in un corteggiamento sfrenato verso la bellissima tentatrice Marika Randazzo. Filippo Bisciglia ha quindi dovuto mostrare dei filmati compromettenti alla povera Alessia all’interno del pinettu, e lei è ovviamente esplosa chiedendo un confronto al fidanzato, che non si è mai presentato al falò. Lino Giuliano – questo il suo nome completo – ha poi chiuso definitivamente il rapporto con l’ex fidanzata, confessando di aver bisogno di tempo per elaborare quanto successo. Tra le segnalazioni arrivate su Lino e Alessia sui social sempre a Deianira Marzano, sembrerebbe ci sia stata anche una litigata furibonda, e che lei stia tutt’oggi molto male dopo questa rocambolesca separazione.

L’uomo, non è nuovo al mondo dello spettacolo: 29enne partenopeo, ha lavorato anche a fianco di un ex cavaliere di Uomini e Donne, il compaesano Armando Incarnato, aspirante attore e comparsa nella serie ‘Gomorra’. Non solo, Lino si è anche dilettato in ambito musicale insieme a Giuliano, suo fratello. Entrambi hanno inciso una canzone in dialetto napoletano, intitolata “Guagliò”. Resta ora da vedere se Alessia potrà tornare di nuovo parte della sua vita, o se continuerà a camminare da solo. Come ha confessato lui stesso: “Per me la nostra relazione è diventata pesante perché io vorrei un po’ di libertà“. E libertà sia.











