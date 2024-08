Lino Giuliano e Maika Randazzo, crisi superata dopo Temptation Island 2024?

Dopo il botta e risposta social di pochi giorni fa, sembra tornato il sereno tra Lino Giuliano e Maika Randazzo. La storia con Alessia Pascarella è ormai definitivamente archiviata, cosa d’altronde resa già ampiamente chiara durante il percorso fatto a Temptation Island 2024. Lì Lino si è avvicinato a Maika, alla quale ha manifestato l’interesse di continuare fuori dal programma la conoscenza.

Lei, a dispetto di coloro che l’hanno accusata di fingere con Lino, ha non solo accettato di rivederlo ma, a quanto pare, i due si stanno seriamente frequentando. Questo, però, fino a quando questa frequentazione, qualche giorno fa, ha manifestato i primi cenni di crisi. Cosa palesata da Lino, che a chi su Instagram gli ha chiesto come vanno le cose con Maika, ha replicato: “Mmmm. NI. Raga, non sto capendo delle piccole cose ma spero mi stia sbagliando. Non sput*anerei mai Maika o direi cose brutte su di lei perché è una bella persona. In certi aspetti dovrebbe migliorare per andare d’accordo con me, ma parliamo di piccolezze. A me fa pensare solo quando una persona, per una sciocchezza, fa una polemica e non mi fa capire che ci tiene. Perché i problemi si risolvono sempre, ovunque e dovunque insieme. E non si scappa dai problemi.”

Lino Giuliano e Maika Randazzo di nuovo insieme dopo il pungente il botta e risposta social

A queste dichiarazioni di Lino è poi seguito un messaggio sibillino di Maika, che sembrava proprio indirizzato all’ex di Alessia: “Prima o poi le maschere cadono. Non vi lusingate di aver avuto il mio interesse e non illudetevi di avercelo ancora, con questa chiudo. Ciao.” Parole, queste, che pareva avessero messo la parola fine alla conoscenza di Lino e Maika, invece alcuni scatti postati nelle ultime ore smentiscono questa ipotesi.

Nelle storie condivise su Instagram da entrambi, Maika e Lino sono insieme, dividono un tramezzino, poi sorridono all’obiettivo col Colosseo alle spalle. “Cose semplici”, ha commentato dunque Lino, sottolineando che le cose con Maika vanno avanti e anche bene.

