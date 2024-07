Linus, incidente in moto a Milano: come sta?/ “Ho preso in pieno una buca e sono volato via”

Incidente a Milano per Llinus: cos’è successo

Brutto incidente per Linus in quel di Milano dove, a causa di una buca, è caduto dalla moto come ha raccontato lui stesso con un post su Instagram pubblicando anche una foto con cui ha mostrato le conseguenze della caduta. Tutto è avvenuto nel capoluogo lombardo dove lo speaker radiofonico vive e lavora: ancora in città prima delle vacanze, Linus ha scelto di spostarsi con lo scooter ignorando, però, i pericoli della strada che possono diventare ancora più pericolosi in sella ad una moto.

Linus, infatti, su Instagram, ha raccontato di aver preso in pieno una buca che non aveva assolutamente visto cadendo rovinosamente per terra e rischiando di farsi davvero molto male. Fortunatamente, però, le conseguenze non sono stati gravi come comunica lo stesso Linus.

Le parole di Linus sull’incidente in moto

Nulla di grave per Linus che, in seguito all’incidente in moto, ha riportato piccole ferite su un ginocchio e su un piede come potete vedere dalla foto qui in basso. “Come dicono i saggi, ricevere guai significa ricevere fortuna. Che è un concetto che va un po’ approfondito. Significa che ogni contingenza negativa si porta dietro anche dei risvolti positivi. Un’ora fa sono caduto con la Vespa.

Ho preso in pieno una buca e sono volato via”, ha scritto lo speaker radiofonico.

“Sono atterrato su ginocchio e piede, purtroppo non avevo la saponetta dei piloti, per fortuna non mi sono fatto niente di grave. Vespa intatta, pantaloni e scarpa da buttare. Dov’è il bello, a parte i danni risibili? Nella gente che si è fermata e mi ha rincuorato e assistito. Non certo in quanto personaggio pubblico, avevo il casco e nessuno mi ha riconosciuto. Il mondo non è così brutto come ce lo raccontiamo”, ha concluso.













