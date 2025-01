Lite Francesca Sorrentino e Gianmarco Meo a Uomini e Donne, lui provoca: “Da parte tua non vedo interesse”

Manca poco per una nuova puntata di Uomini e Donne che andrà in onda come sempre a partire dalle 14.45 su Canale5. Stando alle anticipazioni ufficiali andrà in onda la prima parte della scelta di Martina De Ioannon tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri tuttavia spazio avrà anche l’altra tronista del programma Francesca Sorrentino che uscirà in esterna con Gianmarco Meo e Gianluca Costantino e con un clamoroso colpo di scena eliminerà Francesco De Martino, suo corteggiatore già dall’inizio.

In attesa di vedere la puntata, tuttavia, nelle scorse ore l’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni ha rivelato le anticipazioni Uomini e Donne tratte dalla registrazione di ieri rivelando che nelle prossime puntate vedremo un’accesa lite tra Francesca Sorrentino e Gianmarco Meo. Facendo un passo indietro, tra la tronista ed il corteggiatore il rapporto continua ad essere altalenante, ma recentemente sembrava che qualcosa stesse cambiando quando tra Francesca e Gianmarco è scoccato il bacio e invece la situazione e poi di nuovo precipitata. Il corteggiatore, infatti, al termine della scorsa registrazione si è recato in camerino per un confronto con Francesca accusandola di avere uno scarso interesse nei suoi confronti.

Uomini e Donne, scoppia la lite tra Francesca e Gianmarco e lei sbotta: “Infantile e immaturo”

Stando a quanto riportano le anticipazioni Uomini e Donne c’è stata una dura lite Francesca Sorrentino e Gianmarco Meo quando quest’ultimo, recandosi nel camerino della tronista, l’ha provocata lamentatosi del suo scarso interesse e sostenendo di non avvertire emozioni da parte della tronista quando sono in puntata. Di tutta risposta, tuttavia, Francesca non è rimasta zitta ed è sbottata contro di lui accusandolo di essere ‘infantile e immaturo’, di non fare dei ragionamenti da persona adulta e poi si è difesa sostenendo che le emozioni non le vive quando rivede l’esterna bensì durante il momento stesso in cui si trova da sola con i suoi pretendenti. Ennesimo scontro, dunque, per i due, riusciranno a chiarirsi definitivamente?