Torna Lo show dei record, le anticipazioni della puntata 27 luglio 2024: grandi emozioni con Gerry Scotti

Tutto pronto per il ritorno de “Lo Show dei Record” su Canale 5, ovviamente in replica estiva, con Gerry Scotti e i suoi talentuosi concorrenti in cerca di nuovi record. Come al solito, il padrone di casa sarà affiancato dai suoi fidi collaboratori, Marco Frigatti e il mitico Umberto Pelizzari, che ci accompagnerà tra un numero e l’altro in esterna, per le esibizioni all’Autodromo di Monza.

È un gioco, certo, ma per convalidare il raggiungimento effettivo dei record serviranno giudici qualificati e naturalmente gli inviati dal quartier generale di Londra: Lorenzo Veltri e Sofia Greenacre. Dunque, cosa aspettarci dalla puntata di questa sera? Quali concorrenti rivedremo all’opera nella puntata in onda il 27 luglio? Per scoprirlo non resta che sintonizzarsi con lo “Lo Show dei Record” nel prime time di Canale 5.

Lo show dei record, i migliori concorrenti della stagione nella replica di questa sera?

Anche se si tratta di una replica, le emozioni non mancheranno a “Lo Show dei Record“, uno dei programmi che possiamo senz’altro definire tra i più amati dal pubblico di Canale 5; probabilmente perché ci ha fatto conoscere talenti fuori dal comune, ma anche numeri imprevedibili ed estremamente faticosi da eseguire.

Trattandosi di un best-of, non è chiaro quali saranno i concorrenti che rivedremo nella puntata di questa sera. Di sicuro, tra “salti mortali”, acrobati, atleti e illusionisti, la proposta non mancherà e non ci si annoierà . Motori dunque accesi per i fan del programma di Gerry Scotti. Appuntamento fissato sulla rete ammiraglia di Mediaset per le 21.25 circa.