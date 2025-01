Location Il conte di Montecristo, dove è stata girata la fiction

Torna su Rai1 la grande fiction e questa sera troverà spazio sul piccolo schermo un capolavoro come Il conte di Montecristo, che vanta un cast speciale con attori come Lino Guanciale, Nicolas Maupas e Gabriella Pession, tutti pronti a regalare emozioni ai telespettatori di Rai1. La serie tratta dai romanzi di Alexandre Dumas, che ha visto negli anni avvicendarsi svariate versioni, racconterà al pubblico del primo canale una storia d’amore e vendetta, con ambientazioni mozzafiato. Tra le location Il conte di Montecristo troveremo la capitale francese Parigi, che avrà il compito di creare l’atmosfera e la parte aristocratica grazie alla parte antica della città, vedremo Place des Voges e i portici eleganti della città.

Tra le location Il conte di Montecristo ci mostrerà anche Roma, con zone come Piazza Farnese, che avrà il compito di regalare un’aria antica, di una volta, storica, così come sarà visibile anche la zona di Campo de’ fiori.

Location Il conte di Montecristo, tanta Italia tra le zone delle riprese

Oltre ad alcune meravigliose zone di Roma, ne Il conte di Montecristo troveremo anche delle vedute di Torino, altra città che gode di inestimabile bellezza, Palazzo Cisterna è una delle location della fiction di Rai1 suddivisa in quattro puntate. Tra le zone protagoniste delle riprese troveremo anche piazza Carlo Alberto, in via Cesare Battisti e nel primo tratto di via San Francesco da Paola, altre zone di Torino che saranno riconoscibili nella miniserie della tv di stato.

Anche Malta sarà tra le location Il conte di Montecristo, Mdina e Rabat saranno chiaramente visibili al pubblico, così come non mancheranno delle baie pittoresche e le acque cristalline che contraddistinguono la meravigliosa zona. Scogliere a picco sul mare e un silenzio tenebroso saranno protagoniste di alcune scene cariche di drammaticità.