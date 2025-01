Questa sera – 12 gennaio 2025 – riparte il motore de Mina Settembre 3; la fiction torna ad attirare l’attenzione degli appassionati con un terzo capitolo ricco di novità non solo dal punto di vista della trama. Tante le curiosità che interessano i fan della saga: dal cast alla trama, passando per i possibili colpi di scena ben rappresentati dalle anticipazioni già note. Certamente non sono in pochi a cercare anche informazioni su quella che è stata la location Mina Settembre 3 e dove è stata girata la fiction di Rai Uno.

Per gli amanti degli aspetti scenografici, per coloro che amano conoscere le curiosità che riguardano il set e le riprese, avranno certamente piacere nello scoprire le caratteristiche della location Mina Settembre 3 e le differenze rispetto alle precedenti stagioni. In realtà, salvo l’inclusione di nuove località e quartieri, il baricentro delle scene è stato ancora una volta la città di Napoli.

Mina Settembre 3: location e dove è stata girata la fiction di Rai Uno

Dal lungomare di Bagnoli agli spazi adiacenti a Villa Medusa; questi alcuni dei luoghi prescelti per le riprese della fiction e dunque per la location Mina Settembre 3. Ancora una volta Napoli sullo sfondo in tutta la sua bellezza naturale e architettonica; le aree all’ombra del Vesuvio sono ancora una volta parte attiva della trama, un valore aggiunto dal punto di vista dell’enfasi estetica per le scene più iconiche del terzo capitolo al via da questa sera 12 gennaio 2025.

Ma quali sono le località dove è stata girata Mina Settembre 3? Nell’opera televisiva ritroviamo buona parte delle aree di Napoli già viste nelle precedenti stagioni. La location si distribuisce tra Rione Sanità, Piazza del Gesù, il lungomare tra Castel dell’Ovo e Montesano. Insomma, un racconto televisivo che unisce intensità della trama e bellezze culturali, artistiche; una cornice perfetta per una storia che da questa sera – 12 gennaio 2025 – verrà arricchita da nuovi intrecci tutti da scoprire.

