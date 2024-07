Location Sophie Cross-Verità nascoste 2: dov’è girata la fiction Rai1/ Paesaggi suggestivi nel Mare del Nord

Location Sophie Cross-Verità nascoste 2, dov’è stata girata la fiction di Rai1? Prevalentemente in Belgio e Francia

Dopo il successo della prima stagione Rai1 ha deciso di trasmettere a partire da questa sera la seconda stagione della serie tv belgo-franco-tedesca con protagonista una giovane avvocato che entra in polizia per indagare sulla scomparsa del figlio Artur scomparso tre anni prima, ma dov’è stata girata Sophie Cross-Verità nascoste 2? Qual è la location principale? Il regista Frank Van Mechelen ha scelto personalmente le location, così da creare l’atmosfera giusta per rendere ancora più credibile la storia raccontata nelle tre diverse puntate

Nel dettaglio così come la prima stagione anche la location di Sophie Cross-Verità nascoste 2 è ambientata principalmente in Belgio, per la precisione ai margini delle dune e della spiaggia del Mare del Nord, un mare epicontinentale dell’Europa nord-occidentale. Quali sono le città in cui si sono svolte le riprese di Sophie Cross? Molte scene sono state girate a Ostenda, una città portuale nella provincia fiamminga delle Fiandre Occidentali. Altre location nelle Fiandre Occidentali sono Koksijde, un centro storico a circa due chilometri dalla costa, il capoluogo Bruges, il cui centro medievale è patrimonio dell’umanità tutelato dall’UNESCO. Nella serie appaiono inoltre anche Anversa, il secondo porto più grande d’Europa, e la capitale Bruxelles, che ha fornito interessanti sfondi urbani alle scene.

Sophie Cross-Verità nascoste 2 dov’è stato girato? Location meno spettrali della prima stagione

Le location di Sophie Cross-Verità nascoste 2 sono le stesse della prima stagione. Le varie puntate sono state girate in molte città del Belgio soprattutto nelle cittadine di Ostenda, Koksijde e Bruges anche se c’è una differenza rispetto alla precedente stagione. Le riprese, in quest’ultimo caso, si sono svolte dal 10 agosto al 6 novembre 2020, dunque a pochi mesi dall’inizio della pandemia, ed è per questo che molti dei luoghi mostrati appaiono così deserti da essere quasi spettrali in piena linea con lo scopo del regista che voleva degli sfondi adatti per il suo thriller psicologico. Durante le riprese della seconda stagione le restrizioni, pur essendo ancora in vigore, erano meno stringenti.











