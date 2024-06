Loredana Bertè: chi è, ex mariti, malattia e il legame speciale con Mia Martina/ Poi il ritorno sulle scene…

Loredana Bertè: il legame con Mia Martini e il ritorno sulle scene

Loredana Bertè è una delle protagoniste indiscusse del mondo della musica italiana e con le sue canzoni e il suo stile ha dettato mode e scritto pagine della storia del mondo dello spettacolo. Schietta e sincera, Loredana Bertè ha sempre portato sul palco se stessa e il suo modo di essere conquistando l’affetto del pubblico e degli addetti ai lavori proprio per il suo talento e la sua forte personalità. Un talento unico quello di Loredana Bertè che, nel corso della sua carriera, ha dovuto affrontare un fortissimo dolore ovvero quello per la morte della sorella Mia Martini la cui scomparsa ha lasciato un vuoto enorme in Loredana che, nelle varie interviste, non perde mai occasione per ricordarla.

Un dolore che accompagnerà per sempre Loredana che, negli ultimi anni, è tornata ufficialmente sulle scene non solo tornando sul palco del Festival di Sanremo e collezionando nuovi successi, ma anche in televisione dove ricopre il ruolo di giudice di The voice in tutte le sue varie edizioni.

Loredana Bertè e la vita privata: perché non ha avuto figli

Loredana Bertè è stata sposata con Roberto Berger, ma la storia termina dopo quattro anni e, successivamente, il campione di tennis Bjorn Borg con cui la relazione non finisce nel migliore dei modi. Nonostante abbia vissuto dei grandi amori, Loredana Bertè non ha avuto figli e a svelare il motivo, nel corso del programma L’intervista, ai microfoni di Maurizio Costanzo, disse:

“Borg l’ho sposato perché mi sono detta voglio dei figli… io che di solito non faccio domande dopo 4 anni di matrimonio gli ho detto ‘era meglio la parte della fidanzata, io son sposata con te da 4 anni, voglio dei figli!’… lui, insieme alla madre ha detto ‘assolutamente no. I figli solo di sangue svedese‘”.











