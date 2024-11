Settantaquattro anni e sempre un po’ ribelle. Loredana Bertè porta tutta la sua esperienza a the Voice kids, per una nuova avventura in cui ancora una volta indosserà i panni di coach. Vedremo quali piccoli talenti porterà a casa Loredana, dopo un periodo in cui è stata falcidiata dai problemi di salute che non le hanno permesso di rispettare i programmi estivi, ad esempio. Tutto a causa di un malore che ha frenato le attività della Bertè, con diverse tappe dei concerti estivi cancellate.

Ma come sta oggi Loredana Bertè? Il ritorno in tv rasserena mi fanno in qualche modo, felici di vederla all’opera coi talenti in gara dalla Clerici. Loredana Bertè è ormai una veterana di The Voice kids e le emozioni non mancheranno a far parte del suo team. Dita incrociate dunque per la mitica Loredana, che appunto durante la stagione estiva aveva accusato forti dolori all’addome per scoprire poi una gastroduodenite acuta complicata da ipertensione arteriosa in nota ernia iatale con migrazione intratoracica su fondo gastrico.

Insomma non è stata affatto un’estate facile per Loredana Bertè ma adesso la situazione sembra tornata sotto controllo e Loredana Bertè può tornare a fare ciò che più ama, dedicandosi alla musica e ai cantanti del domani. I fan scalpitano per vederla all’opera ma soprattutto sperano che in questa edizione di The Voice kids possa tornare ad esibirsi sul palco, magari cantando qualche suo successo assieme ad uno dei giovani talenti che deciderà di coinvolgere nella sua squadra.

Sempre molto affettuosi e teneri nei suoi confronti, i fan attendono trepidanti il ritorno di Loredana a The Voice e anche sui suoi canali social si stanno facendo sentire con messaggi dolci e amorevoli nei suoi confronti.

