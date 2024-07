Loredana Bertè, vita privata: ha un compagno?/ Gli ex mariti della cantante: da Roberto Berger a Bjorn Borg

Loredana Bertè continua ad ergersi a protagonista della musica italiana; con “Pazza” si è guadagnata applausi scroscianti e un ottimo piazzamento al Festival di Sanremo 2024, ennesima occasione dove, seppur mancando la vittoria, è stata considerata all’unisono come vincitrice morale. Il suo percorso professionale però non conosce soste, dato che di recente ha dato vita ad una suggestiva collaborazione con gli Eiffel 65 per il nuovo singolo “Bestiale”.

Loredana Bertè: chi è, ex mariti, malattia e il legame speciale con Mia Martina/ Poi il ritorno sulle scene…

Chiaramente, su Loredana Berté si sprecano gli aneddoti che riguardano la carriera; tappe professionali uniche, sodalizi e progetti degni di nota. Altrettanto si può dire delle vicende che riguardano la sua vita privata che spesso alimenta la curiosità degli appassionati e che lei stessa, in alcune occasioni, ama raccontare. Alcune settimane fa si è concessa ai microfoni di Belve e dunque alle domande spesso ‘taglienti’ di Francesca Fagnani. La cantante, che non ha mai avuto peli sulla lingua, si è dunque espressa senza mezze misure su ogni tema toccato.

Loredana Bertè choc: "Io rissosa, botte a Borg, chitarre in testa a Mario Lavezzi"/ "Vorrei morire sul palco"

Loredana Bertè, dalla ‘confessione’ sul presunto compagno ai conflitti con l’ex marito Bjorn Borg

“Se ho un compagno? Sono arrivata ad un’età in cui non me ne frega più niente di niente, sono bella casta da qualche anno…”, rispondeva così Loredana Bertè a proposito del tema sentimentale che, ad oggi, la vede dunque single. Ma nel passato della cantante l’amore è stato dominante e diverse love story l’hanno certamente segnata anche dal punto di vista della produzione artistica. Dal matrimonio con Bjorn Borg alla liaison con Adriano Panatta, passando per l’ex compagno Mario Lavezzi.

Loredana Bertè piange a Belve per la sorella Mia Martini/ "La sua morte è inaccettabile, vuoto terrificante"

Il primo matrimonio di Loredana Bertè risale al 1983 con l’ex marito Roberto Berger; un idillio che durò poco dato che appena nell’87 giunsero al divorzio, “Era incapace di adempiere ai propri doveri coniugali”. Altrettanto anche il rapporto con l’ex marito Bjorn Borg ma anche le seconde nozze di Loredana Bertè non hanno avuto un esito felice. Il matrimonio durò dall’89 al 1992, quando la cantante decise – come racconta Fanpage – di presentarsi in questura per fare in modo che Bjorn Borg diventasse il suo ex marito. “Mi ha distrutto la vita e la carriera” – ha dichiarato la cantante in un’intervista, come riporta il portale – “Mi ha fatto diventare lo zimbello della stampa per anni, ora deve pagare…”. Loredana Bertè arrivò persino a denunciare il suo ex marito senza che però la questione giuridica avesse un effettivo riscontro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA