Lorella ‘Lory’ Castellari è morta: dal 2019 affetta da cancro/ Storica ed amata dj e speaker radiofonica

Un paio di giorni fa è morta Lorella Castellari – conosciuta da tutti con il nomignolo di ‘Lory’ -, storica ed amatissima speaker radiofonica delle principali radio reggiane ma anche vocalist e dj sui palchi delle più importanti discoteche regionali: l’annuncio del decesso è stato dato dai suoi familiari stretti – lascia su questa terra la zia Emilia e il cugino Davide -, mentre in pochi minuti l’intero web e i suoi tantissimi collaboratori si sono stretti in un caloroso cordoglio ricordando quella che per tutti era una vera e propria amica. Lorella ‘Lory’ Castellari aveva solamente 65 anni quando è morta, ma già da tempo si trovava ricoverata all’Hospice Madonna dell’Uliveto (a Montericco di Albinea) dove era entrata per via di complicazioni legate alla sua lunga – e difficile – malattia: un cancro non meglio precisato che l’ha colpita nel 2019 e non l’ha mai abbandonata, ma senza riuscire ad intaccare il suo sorriso e la sue esplosive energie.

Di Lorella ‘Lory’ Castellari abbiamo le prime tracce ‘pubbliche’ attorno a 50 anni fa quando – appena 15enne – iniziò a muovere i primi timidissimi passi in un ambiente che da lì a pochi anni sarebbe diventato la sua seconda casa ed oggi (ricorda il Resto del Carlino) vanta collaborazioni con emittenti radiofoniche come Radio Bruno, Radio Stella, Radio Pico e – l’ultima in cui ha prestato il suo inestimabile servizio – Radio Musichiere; ma era anche frequente vederla come dj o vocalist sui palchi di discoteche come il Corallo o il Malibù.

Il cordoglio per la scomparsa di Lorella ‘Lory’ Castellari: i messaggi di Silvano Lucenti e Luca Cocchi

“È stata una delle più grandi dj che abbia mai conosciuto”, ha scritto un paio di giorni fa il direttore di Radio Musichiere, Silvano Lucenti, parlando dell’amica e collega Lorella ‘Lory’ Castellari, ricordando che il loro primo incontro risale addirittura “agli anni ’70, ai tempi di Radio Monte Croci 3. Poi siamo stati insieme negli anni ’80 a Radio Centrale (..) e in seguito a Reggio Emilia. È stata la mia preziosa collaborazione a Radio Musichiere [e] aveva una carica esplosiva e coinvolgente”. Di Lorella ‘Lory’ Castellari ha scritto – sempre in queste ore – anche l’amico Luca Cocchi che l’ha ricordata come “una amica e compagna di tante spensierate notti in consolle al Corallo. Grazie, il tuo carattere e la tua presenza mi hanno arricchito tanto”.











