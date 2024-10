Lorenzo Marchisano e il corteggiamento di Francesca Sorrentino

Francesca Sorrentino ha cominciato da poco il percorso sul trono di Uomini e Donne e, finora, non ha ancora trovato il ragazzo che l’ha colpita realmente. Nelle scorse puntate, la tronista ha vissuto un momento davvero complicato ammettendo di essere in ansia e di aver paura di non essere all’altezza della situazione. Dai suoi corteggiatori ha trovato parole di conforto e, tra coloro che hanno già deciso di continuare il percorso con lei chiudendo le porte ad una probabile conoscenza con Martina De Ioannon spicca Lorenzo Marchisano, il laureato in scienza politiche e relazioni internazionali e che oggi lavora come assicuratore oltre a gestire un locale a Viterbo.

Nello studio di Uomini e Donne, Lorenzo non solo ha provato a consolare Francesca, ma ha provato a farle capire il motivo per cui ha deciso di corteggiare proprio lei.

Le parole di Lorenzo Marchisano: così ha consolato Francesca Sorrentino a Uomini e donne

Lorenzo Marchisano non ha dubbi sulla scelta di corteggiare Francesca Sorrentino che, dopo la fine dell’importante storia vissuta con Manuel Maura, ha deciso di non perdere tempo e di accettare il trono di Uomini e Donne non immaginando, però, di vivere un’esperienza così forte.

Lorenzo, nel provare a tirarle su il morale, ha spiegato che, in esterna, nonostante la precedente esperienza televisiva (il riferimento è a Temptation Island, ndr), l’ha vista un po’ bloccata. Per Lorenzo, Francesca è una donna con tanti valori, divertente e vera ma anche sensibile. Secondo il corteggiatore, tuttavia, Francesca avrebbe ancora dei lati caratteriale che non ha svelato totalmente ed è sicuro di aver fatto la scelta giusta nel corteggiarla. “Sono sincero, prima dell’esterna, avevo buoni propositi prima dell’esterna e me li ha migliorati parecchio dopo”, le parole del corteggiatore che spera di conquistare sempre di più le attenzioni della tronista.

