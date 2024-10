Chi è Lorenzo Marcosano, il corteggiatore di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne

Il percorso di Francesca Sorrentino sul trono di Uomini e donne è ufficialmente cominciato ma i primi incontro con i corteggiatori non sono andati nel migliore dei modi. Francesca, nel corso della puntata di Uomini e Donne trasmessa l’1 ottobre 2024, ha ammesso di essere in ansia e in difficoltà e a consolarla sono stati non solo i tronisti Michele e Alessio ma anche alcuni corteggiatori tra cui Lorenzo Marcosano che ha colpito il pubblico per il suo tatto e la gentilezza usata nei confronti della tronista.

Uomini e Donne, Ursula Bennardo si scaglia contro Sossio Aruta: c'entra la figlia/ "Vi sembra normale che..."

Lorenzo è laureato in Scienze politiche e relazioni internazionali all’Università della Tuscia, è assicuratore e gestisce un locale a Viterbo e, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, ha già fatto diverse esterne con la tronista che, con lui, sembra trovarsi molto bene

Le parole di Lorenzo Marcosano su Francesca Sorrentino a Uomini e Donne

Lorenzo, nello studio di Uomini e Donne, di fronte ad una Francesca Sorrentino in evidente difficoltà, ha colpito tutti per il modo con cui si è rapportato alla tronista. “L’ho vista molto bloccata, nonostante la precedente esperienza televisiva. Io ero il primo, durante l’attesa, ad avere un po’ d’ansia, ma poi ho cercato di farla sentire a suo agio il più possibile perché avevo visto che stava peggio di me. Siamo umani. Mi ha colpito tanto. Penso sia una donna con tanti valori, divertente e vera ma anche sensibile. Lati che sta tenendo un po’ nascosti. Ci sono tanti aspetti che ci accomunano. Sono sincero, prima dell’esterna, avevo buoni propositi prima dell’esterna e me li ha migliorati parecchio dopo. Faccio tante cose fuori da qua e se sono qui è per un motivo”

Mario Cusitore, confessione hot su Morena: "Ha dimenticato le mutande in macchina"/ Caos web: "Vergogna"

Parole che hanno colpito molto Francesca che ha risposto così al corteggiatore: “Ha fatto un’analisi perfetta di me. Oggi in studio mi sento a mio agio. Sono vera, mi si vede tutto in faccia, anche l’ansia. Ma non mi ritengo una donna di altri tempi, esco con le amiche… faccio tutto ciò che fanno le ragazze di 24 anni”