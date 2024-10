Lorenzo Spolverato e l’infanzia difficile: “Il quartiere in cui vivevo era complicato“

Al Grande Fratello 2024 una commovente clip ha ripercorso la storia personale di Lorenzo Spolverato, raccontata dal concorrente nella Casa e inerente alla difficile infanzia vissuta in un quartiere milanese di periferia. Non è stata per lui una giovinezza semplice, segnata dalla povertà della famiglia che risiedeva in un quartiere popolare ma, nonostante l’assenza di soldi e le compagnie sbagliate da lui frequentate, ha sempre potuto contare sul supporto incondizionato soprattutto dei suoi genitori.

Lorenzo Spolverato "eliminato" al GF, Luca Calvani scoppia in lacrime/ "Faceva arrabbiare ma gli volevo bene"

“La vita di quartiere capita, ci vivi e neanche te ne accorgi, poi i conti li fai crescendo. Ti sembra tutto normale – ammette Lorenzo, che poi racconta – Il quartiere in cui vivevo io era complicato: la normalità era svegliarsi con i litigi e le urla delle persone che abitavano accanto a noi, uscire e vedere motorini rubati, donne che venivano pedinate da uomini, compagnie brutte. Tanta rabbia nelle persone, quando uscivo ero un ribelle: uscivo in compagnia, come i leoni, e vinceva chi era il leone più forte“.

GRANDE FRATELLO 2024, 9A PUNTATA/ Eliminato, diretta: l'arrivo di Maica nella casa

Lorenzo Spolverato e la sorpresa di mamma Cristina: “Sei un uomo perfetto“

Lorenzo Spolverato ha però trovato il suo pronto riscatto, svolgendo i suoi primi lavoretti per racimolare qualche soldo e allontanandosi dalle cattive compagnie frequentate: “Arrivai ad un momento in cui capii che la strada era un’altra, non sono mai tornato indietro“. E, nonostante tutto e nonostante la fame che spesso si faceva sentire, “l’amore della famiglia non è mai mancato“. Per lui, in questa nuova puntata del Grande Fratello 2024, arriva poi una bellissima sorpresa: l’incontro e l’abbraccio con mamma Cristina.

Shaila Gatta gela Javier: "Fuori dal GF non ti aspetto"/ Lui furioso: "Sotto le coperte ho visto altro"

“Mi stai facendo vivere delle emozioni pazzesche, sei un ragazzo fantastico e divertente“, le prime parole della donna di fronte al figlio, ‘freezato’ dalla produzione. “Ti vivi la vita come si deve vivere. Sei un uomo perfetto, nonostante tutto quello che abbiamo passato ci siamo rialzati e guarda che uomo che sei“. Poi, dopo essere stato ‘sfreezato’, Lorenzo ha stretto in un forte abbraccio la mamma, la quale gli ha anche rivolto un affettuoso consiglio: “Non essere troppo permaloso e, quando ti vengono fatte le critiche, pensa 10 volte prima di rispondere“.