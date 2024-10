Lorenzo Spolverato e l’infanzia difficile a Milano

Allegro, solare e con tanta energia, Lorenzo Spolverato è un vero vulcano nella casa del Grande Fratello 2024 dove travolge spesso tutti con la sua solarità. Eppure, nel passato, Lorenzo ha vissuto tanti momenti difficili. Animatore nei villaggi con il sogno di diventare un attore e sfondare nel mondo del cinema, non è stato facile per Spolverato riuscire a trovare la propria strada e, dopo aver fatto tanti lavori come il cameriere, il sommelier, il bodyguard, non nasconde che spera di avere la spinta giusta dal Grande Fratello per cominciare a lavorare nel mondo dello spettacolo.

Chi è Lorenzo Spolverato, concorrente del Grande Fratello 2024/ Dal giudizio del web al rischio eliminazione

Nato e cresciuto a Milano, ha vissuto in un quartiere popolare del capoluogo lombardo dove non è stato facile restare in piedi e non perdersi. Tuttavia, ci è riuscito grazie ad una famiglia unita e ai sacrifici che i genitori hanno fatto per lui.

Le parole di Lorenzo Spolverato sull’infanzia a Milano

Nella clip di presentazione per il Grande Fratello 2024, Lorenzo Spolverato ha parlato della propria infanzia, della propria famiglia e dei sacrifici fatti per provare a realizzare tutti i suoi sogni. “Sono nato nelle case popolari di Milano. Sono cresciuto in un quartiere molto difficile, vengo da una famiglia molto umile. A casa mancavano sempre i soldi e il cibo. Ogni volta che ci penso è difficile”, le parole di Lorenzo.

Maica Benedicto, quanto rimane al Grande Fratello 2024?/ Tutto sullo scambio con l'edizione spagnola

Nonostante le difficoltà economiche, tuttavia, i genitori hanno fatto di tutto per non fargli mancare nulla: “Mio padre e mia madre hanno fatto tantissimi lavori. Una cosa di cui gli sono grato è che mi hanno insegnato ad amare e essere amato”, ha aggiunto Lorenzo che, durante le prime settimane di permanenza nella casa ha spesso parlato della sua vita fuori. Con un passato non semplicissimo, soprattutto a causa delle difficoltà economiche, oggi, Lorenzo è pronto a riscattarsi.