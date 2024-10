Lorenzo Spolverato e Helena Prestes, avvicinamento in atto al Grande Fratello 2024?

Quali sono i sentimenti di Lorenzo Spolverato per Helena Prestes? È questo uno degli argomenti della diretta del Grande Fratello 2024 del 14 ottobre, che vede Lorenzo messo sotto torchio da Signorini. Prima gli viene mostrato in Mistery un filmato in cui Helena parla dei suoi sentimenti per lui: “Io non ho inventato tutto questo con Lorenzo da sola, c’è stata anche la sua parte, con gli occhi, con tutto. Ci facevamo le coccole, mi chiedeva le cose, eravamo vicini col corpo, sono accadute cose intime ma non col corpo…”

Da questo spunto, Signorini chiede spiegazioni poi a Lorenzo, che spiega: “Sotto le coperte? No, nulla… C’è sempre stato un rapporto fisico tra me e Helena sin dal primo giorno. È stata una settimana molto difficile perché fino a ieri non ci siamo parlati. Poi è arrivato il momento giusto di chiarirci. Io, ammetto, non sono stato molto chiaro con lei, ero profondamente deluso anche, ma poi c’è stata un’apertura, anche perché come persona non la voglio perdere. A me lei piace e va capita.”

A sorpresa, parlando di Shaila Gatta, Lorenzo conferma un drastico allontanamento: “Con Shaila? Ci ho messo una pietra sopra, anzi, momentaneamente anche l’amicizia è bloccata, ci salutiamo e non si va oltre. Ho capito tante cose in questa settimana”. Non manca anche un commento di Helena su Lorenzo: “Io sono entrata al GF distrutta dalla delusione dell’amore precedente ma pronta a vivere una nuova esperienza, anche in amore. In Lorenzo ho trovato questa bella energia che mi piace.” le parole della modella.