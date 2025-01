Mancano sempre meno ore all’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025 che tornerà a donare quei sempre ambitissimi premi che l’hanno resa a tutti gli effetti un appuntamento fisso e seguitissimo da tutti noi italiani e – specialmente – da più speranzosi che auspicano di portarsi a casa un bottino in grado di cambiargli la vita: ovviamente l’attesa non si è ancora conclusa e – anzi – ci sarà ancora parecchio tempo per poter acquistare gli ultimissimi biglietti della Lotteria Italia 2025 nella speranza di riuscire a mettere le mani su uno di quelli che verranno annunciati in diretta proprio nel corso di questa specialissima serata dell’Epifania.

Parendo proprio dal dubbio che crediamo vi abbiamo portati qui tra queste righe, ci teniamo a dirvi immediatamente che l’estrazione della Lotteria Italia 2025 e l’annuncio di tutti i codici che rientreranno nella prima – milionaria – categoria verrà fatto proprio nella prima serata di oggi: attorno alle ore 20:30 infatti prenderà il via una puntata speciale della trasmissione ‘Affari tuoi‘ su Rai 1 con Stefano De Martino che assieme a numerosi vip condurrà una normalissima partita, ma impreziosita dalla presenza di cinque pacchi dorati.

Proprio questi ultimi – che saranno al centro della sfida di altrettanti personaggi famosi, tra i quali vi annunciamo che troveremo Gianni Morandi, Mara Maionchi, Lino Guanciale, Federica Nargi e Bianchi Guaccero – scegliendo di aprire man mano i pacchi dorati ci permetteranno di scoprire i vari codici vincenti della Lotteria Italia 2025; ma dobbiamo anche farvi un’importate precisazione perché – in realtà – il sorteggio non inizierà prima delle ore 21, con una mezzora di stacco rispetto all’inizio della diretta di ‘Affari tuoi‘.

Insomma, non mancano poi così tante ore all’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025, ma immaginando che siate capitati qui con il giusto anticipo vi ricordiamo che in ogni caso (e qui arriva la ragione della discrepanza tra l’avvio della trasmissione e l’effettivo sorteggio) avrete tempo fino al massimo alle 21 per acquistare quanti tagliandi vorrete, ma solamente nelle ricevitorie fisiche: ognuno costerà 5 euro e non c’è nessun tipo di limite rispetto a quelli che ognuno di noi potrà acquistare e possedere; dunque, se volete massimizzare le vostre chance vi suggeriamo comprarne ancora un paio giusto per sicurezza.

Ancor più interessante è soffermarci su un altro importantissimo aspetto della Lotteria Italia 2025 che parte dal sottolineare che – riferisce l’Agenzia Dogane e Monopoli – quest’anno sono già stati venduti la bellezza di 8,65 milioni di biglietti, con aumento del 29% rispetto allo scorso anno: da questa cifra (che ovviamente crescerà ancora da qui alle 21) dipenderà il valore dei vari premi in palio perché per ora l’unica certezza che abbiamo è che quello massimo vale 5 milioni di euro!

Al suo fianco – infatti – ci saranno altri quattro biglietti della Lotteria Italia 2025 da valori sempre superiori alle sette cifre (l’anno scorso arrivarono a valere 2.5, 2, 1.5 e 1 milione), più tantissimi altri bottini di seconda e terza categoria: fare previsioni su questi ultimi è piuttosto complesso ma possiamo anticiparvi che nel 2024 furono rispettivamente 15 da 100mila euro e 190 da 20mila euro; con l’ipotesi che dato l’importante aumento di tagliandi ‘staccati’ quest’anno saranno ancora di più o – magari – più ricchi!