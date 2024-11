Con la nuova estrazione del Simbolotto, dopo il consueto appuntamento del Lotto, ci sarà un’estrazione in meno tra quelle che restano prima di salutare la ruota di Torino, che è quella in promozione per quanto riguarda novembre. La vostra attenzione è comprensibilmente concentrata su numeri e simboli vincenti, visto che è in programma un nuovo appuntamento con la fortuna, ma d’altra parte è importante avere tutte le informazioni necessarie per partecipare agli appuntamenti con la fortuna.

Per questo vi ricordiamo che mese dopo mese cambia la ruota in promozione, seguendo un preciso calendario. A dicembre, ad esempio, riabbracceremo la ruota di Venezia. Ma per partecipare al concorso di oggi dovrete aver giocato al Lotto optando per la ruota piemontese, altrimenti non potete ottenere la cinquina di numeri e simboli con cui sperare di ottenere una bella vincita oggi. Infatti, i due giochi sono legati tra loro da questa ruota che consente di ottenere una combinazione di numeri e simboli del tutto casuale, oltre che gratuita.

STATISTICHE SIMBOLOTTO: RITARDATARI E FREQUENTI

Pur restando in tema numeri e simboli del Simbolotto, in attesa di capire quali sono i nuovi, cioè quelli dell’estrazione di oggi, indaghiamo le statistiche e scopriamo quali sono i simbolotti ritardatari e frequenti. Partiamo dai primi, che vedono in vetta alla classifica 34 testa in virtù delle sue 30 assenze. Sono 26 invece per 5 mano, che si piazza al secondo posto. Il gradino più basso del podio è un po’ più grande, visto che ospita 37 piano e 21 lupo, entrambi a quota 18 assenze. Al quarto posto, invece, troviamo 9 culla, che di assenze ne ha accumulate 17, una in più di 4 maiale che invece completa la top five.

Ancor più particolare quella dei frequenti del Simbolotto, non tanto per il 33 elica al primo posto a quota 117, ma per un tris al secondo posto: 18 cerino, 29 diamante e 13 rana, infatti, sono tutti e tre a 114 frequenze. Al terzo posto 7 vaso con 112 frequenze, una in più di 12 soldato che a sua volta è avanti a 3 gatta con lo stesso distacco.