Ultimi appuntamenti in compagnia della ruota di Roma per gli appassionati del Simbolotto, perché sta per concludersi il mese di ottobre e, quindi, per la caccia ai numeri e simboli vincenti ci farà compagnia un’altra città. Godiamoci le ultime battute della ruota capitolina, poi ci sposteremo al Nord con quella di Torino, in base ai turni previsti dal calendario. Cambiano le ruote, ma non la modalità di gioco, che tra l’altro è pure molto semplice e attribuisce alla ruota in promozione un ruolo fondamentale.

Infatti, scegliendola per la giocata al Lotto, si ottiene una cinquina di numeri e simboli che rappresentano la chiave per aprire la porta dell’estrazione del Simbolotto. Non avete scelte da fare né importi da corrispondere per questo concorso parallelo, perché il tutto avviene automaticamente e gratuitamente, a patto ovviamente di aver seguito le indicazioni sopracitate per ottenere la combinazione. Così vi ritroverete con una giocata al Lotto e una aggiuntiva per provare a fare bis o a consolarvi col gioco a lui abbinato…

IL SIMBOLOTTO E IL RUOLO DELLA SMORFIA (MA QUALE?)

In molti si chiedono se il Simbolotto, che mette in gioco non solo i numeri ma anche i simboli, si rifaccia alla tradizione della Smorfia napoletana, che suscita grande fascino tra gli appassionati del Lotto. Dunque, fughiamo ogni dubbi spiegandovi che i 45 simboli tra cui avviene l’estrazione della cinquina fortunata sono associati sì alla tradizione partenopea, ma non solo, perché è coinvolta anche la Smorfia moderna che, a differenza di quella napoletana, raccoglie tutte le smorfie italiane.

Per questo potreste notare che non c’è una corrispondenza tra tutti i 45 numeri e i simboli e significati della Smorfia napoletana. Quel che conta, considerando anche il fatto che non scegliere le cinquine del Simbolotto da mettere in gioco, è la corrispondenza tra la vostra combinazione e quella estratta, poi ognuno attribuisce ai numeri dei significati frutto della propria esperienza personale, per cui è evidente come il discorso sia abbasta articolato. Non lo è sicuramente l’estrazione che sta per prendersi la scena…

