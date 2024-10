Luca Bad, nome d’arte di Luca Giglio, si è fatto conoscere dal pubblico la scorsa estate partecipando a Temptation Island con l’ex fidanzata Gaia Vimercati. I due sono stato insieme un anno e otto mese, la loro stira d’amore però non è sopravvissuta al reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5, si sono infatti detti addio durante il falò di confronto. In un’intervista rilasciata a SuperGuida Tv è tornato a parlare dell’esperienza vissuta nel programma, si è lasciato sfuggire interessanti rivelazioni sulla sua vita sentimentale e professionale. A detta sua il percorso vissuto nel reality lo ha cambiato in meglio, soprattutto perché gli ha fatto capire quanto sia fondamentale in una coppia non dare nulla per scontato. Ha anche capito che non bisogna mai scappare dalle problematiche, queste infatti devono essere affrontate insieme e risolte prima che sia troppo tardi.

A Temptation Island Luca Bad ha anche capito l’importanza di non perdere la fiducia e quella di dimostrare quanto sia ama una persona giorno per giorno. Quella vissuta nel programma è stata per lui un’esperienza incredibile che ricorderà per sempre. Dopo il reality l’ex fidanzato di Gaia Vimercati ha scritto un brano che parla anche di lei e della loro storia d’amore. Si tratta di un remix della famosissima canzone di Rihanna e Eminem, la colonna sonora di Temptation Island.

Nelle scorse settimane in molti hanno apprezzato un gesto di Luca Bad e Gaia Vimercati, sui social si sono mostrati insieme alla nonna di lei, con la quale lui ha sempre avuto un bellissimo legame. Oggi in che rapporti sono? In molti si chiedono se c’è stato un riavvicinamento dopo Temptation Island, intervistato da SuperGuida Tv l’ex volto del reality delle tentazioni ha rivelato che si sono più volte sentiti, negli ultimi mesi tanti sono stati gli alti e bassi tra loro. Ha fatto sapere che ci sono stati continui avvicinamenti e allontanamenti, dopodiché ha svelato: “Stiamo cercando di recuperare il rapporto cercando di ripartire dalle basi che prima non avevamo e di capire dentro di noi quello che siamo e vogliamo realmente.” A detta sua una canzone non poteva certo risolvere i problemi che avevano quando stavano ancora insieme, però ha suscitato forti emozioni in Gaia.

Luca Bad pensa che bisogna dimostrare ciò che si prova davvero con i fatti giorno per giorno e dalle sue dichiarazioni si intuisce che prova ancora dei sentimenti per l’ex fidanzata. La loro storia d’amore potrebbe quindi non essere finita in modo definitivo. Per quanto riguarda invece la sua vita professionale ha fatto sapere di aver manifestato la sua passione per la musica sin da giovanissimo. Oggi il suo sogno è quello di farsi sempre più spazio nel mondo della musica perché i contesti in cui questa non è presente non gli interessano. L’ex volto di Temptation Island ha fatto poi sapere che gli piacerebbe approdare di nuovo in televisione, però facendo musica perché è quello che ama di più da sempre.