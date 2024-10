Il salotto de La Volta Buona ha aperto i battenti partendo, come di consueto per ogni lunedì, con un focus su Ballando con le stelle 2024. Per l’occasione sono giunti in studio Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, protagonisti in questa edizione del talent. A prendere subito la parola è stato proprio l’attore che, piuttosto che iniziare dal percorso nei panni di ballerino, ha spiazzato Caterina Balivo con un annuncio criptico ed a sorpresa.

Chi sono i sei figli di Luca Barbareschi?/ L’attore: “Come papà mi definisco un burbero benefico…”

“Posso fare un annuncio? Sono pronto per un nuovo amore importante… E vi sorprenderò!”, queste le parole di Caterina Balivo quasi preoccupata pensando alla possibilità che Luca Barbareschi si riferisse alla sfera sentimentale e dunque ad una nuova fiamma dopo la moglie Elena Monorchio. L’attore ha ovviamente sviato ma l’impressione è che il suo focus sia piuttosto da riferire a qualcosa di professionale: “E’ una cosa importante che riguarda molte persone e Ballando con le stelle 2024 è stato il motore di questa cosa. Bisogna essere pronti per nuovi amori e bisogna vedere dove va questa energia…”.

Chi è Elena Monorchio, moglie di Luca Barbareschi: carriera, i figli Maddalena e Francesco/ “Grazie a lei…”

Luca Barbareschi a La Volta Buona: “I miei figli? Non li mollo mai più…”

Caterina Balivo ha dunque risposto all’annuncio criptico di Luca Barbareschi con una speranza: “In ogni caso, spero che questo nuovo amore sia ancora verso la madre dei tuoi bambini”. Sibillina ancora una volta la risposta dell’attore: “Anche io spero che sia così…”. Il protagonista a Ballando con le stelle 2024 è così passato a parlare del rapporto con i suoi figli dopo aver osservato una tenera foto in compagnia di Francesco e Maddalena, nati dal rapporto con la moglie Elena Monorchio: “I miei figli? Non li mollo mai più, sono tutto; loro mi guardano, però con le dovute riserve. Per tutti i miei figli io potrei essere chiunque perchè non c’è una foto mia in casa che racconta ciò che faccio; voglio che pensino che il mio lavoro sia lo stesso di chiunque altro”.