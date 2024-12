Come sempre non sono mancati i colpi di scena al Grande Fratello durante la 19esima puntata del reality andata in onda ieri sera, lunedì 23 dicembre su Canale 5, tra i protagonisti indiscussi anche Luca Calvani. Il gieffino ha avuto un confronto con Jessica Morlacchi, nell’ultimo periodo il loro rapporto si è incrinato e sembra che al momento la loro amicizia non tornerà quella di prima nella casa più spiata d’Italia. Lei si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni che hanno incuriosito tutti, a detta sua non era lei che voleva fingere di avere una relazione con l’attore. Stando alle sue parole sarebbe stato l’attore a dirle che poteva esagerare perché il suo ragazzo è tranquillo, ha poi svelato: “Mi ha detto di aver ricevuto un messaggio in codice che gli è stato riportato da un assistente. Io mi sono confidata anche con MariaVittoria”.

Luca Calvani ha provato a dare una spiegazione dopo la rivelazione di Jessica Morlacchi, però al Grande Fratello ha fatto un po’ di confusione, probabilmente perché non si aspettava che la gieffina rivelasse il suo ‘segreto’. Ad Alfonso Signorini ha ammesso di aver ricevuto dei segnali, alcune cose che pensava. Ha anche fatto sapere di aver ricevuto delle cose che ha captato da un assistente.

Luca Calvani ha ricevuto dei messaggi nei calzini al Grande Fratello, la rivelazione spiazza

In modo alquanto vago Luca Calvani durante la diretta di ieri sera, lunedì 23 dicembre 2024, ha ammesso di aver ricevuto un messaggio da parte del suo fidanzato tramite un assistente del Grande Fratello e ne ha parlato con Jessica. A detta sua era un messaggio che lo ha fatto preoccupare ed è per questo che si è confrontato con la Morlacchi. Cosa c’era scritto? Una frase che si dicono lui e il suo compagno ‘la faina è scappata dal pollaio’.

Durante il confronto tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani gli altri concorrenti erano chiusi in camera, non appena Shaila si è chiesta se fosse vero che l’attore ha trovato i messaggi nei calzini a rispondere ci ha pensato MariaVittoria Minghetti confermando che il gieffino ha ricevuto i messaggi del compagno Alessandro nei calzini. Cosa c’era scritto? In merito a ciò ha svelato: “Gli ha detto ‘esagera, sogna, fatti la storia con Jessica‘”.

