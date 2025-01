Lucas Peracchi, chi è l’ex fidanzato di Mercedesz Henger: oggi ha una nuova compagna Karen Eliana

Nella puntata di questo pomeriggio di Storie di Donne al Bivio sarà ospite Mercedesz Henger, figlia dell’ex attrice hard Eva e del produttore nel mondo dell’hard Riccardo Schicchi anche se negli anni scorsi madre e figlia hanno rivelato che non era il suo papà biologico. Sulla vita privata della giovane si conosce molto tra flirt e relazioni più lunghe. E sicuramente l’ex fidanzato di Mercedesz Henger storico è Lucas Peracchi. Scopriamo qualcosa in più su chi è Lucas Peracchi, ex fidanzato di Mercedesz Henger.

Eva Henger, chi è la madre di Mercedesz Henger / "Era totalmente plagiata", poi la verità sul padre biologico

Lucas Peracchi, ex fidanzato di Mercedes Henger, è nato nel 1986 in un comune del piacentino Castell’Arquato dove ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza circondato dall’affetto della sua famiglia. Dopo la morte del papà va a vivere da solo in cerca della propria indipendenza e cimentandosi in vari mestieri come idraulico, personal trainer e modello. La popolarità però arriva qualche anno dopo quando partecipa come tronista ad Uomini e Donne e successivamente, nel 2018, con la storia d’amore con Mercedesz Henger contraddistinta da liti e tensioni e dal fatto che la madre di lei Eva non ha mai visto di buon occhio il giovane. Oggi Peracchi ha una nuova fidanzata Karen Eliana, ed ha aperto un profilo su OnlyFans.

Mercedesz Henger, chi è il fidanzato Alessio Salata / La differenza di età non incide: un gesto lo dimostra

Perché Mercedesz Henger e Lucas Peracchi si sono lasciati? Tensioni con Eva Henger e accuse di violenza: lui si difende

Mercedesz e Lucas si sono conosciuti e innamorati nel 2018 ed hanno avuto una lunga storia d’amore contraddistinta da alti e bassi. La più critica nei confronti della loro relazione è sempre stata Eva Henger che ha incolpato il ragazzo di essere violento e manipolatore. I due si lasciano nel 2021 mentre sul perché Mercedesz Henger e Lucas Peracchi si sono lasciati, dei motivi li ha rivelati quest’ultimo in un’intervista a Domenica Live: “Io non sono violento, non ho mai messo le mani addosso a Mercedesz, non ho mai sbattuto Mercedesz al muro” mentre più di recente parlando della sua nuova fidanzata Karen Eliana ha lanciato una frecciata all’ex: “A differenza di Mercedesz, Karen conosce il valore dei sacrifici, apprezza le piccole cose e poi è una casalinga da dieci e lode. Facciamo l’amore anche otto volte al giorno”.