Chi è Lucia di Franco, la compagna di vita e fidanzata di Herbert Ballerina

Forse non tutti sanno che il cuore di Herbert Ballerina batte per Lucia Di Franco, la donna che ama e che in alcune occasioni ha collaborato con lui. Non è una persona molto nota tra il grande pubblico, eppure Lucia si è costruita una sua carriera nel piccolo schermo. Agrigentina di nascita, si è trasferita nel nord Italia per rincorrere la sua passione. Ha studiato recitazione a Milano, prendendo parte a corsi di formazione intensivi e workshop pratici che l’hanno aiutata ad affinare la tecnica.

(riv)Christian De Sica/ "Ho conosciuto mia moglie Silvia Verdone quando avevo 20 anni"

Ha completato gli studi presso l’Accademia d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano, debuttando a teatro undici anni fa, con lo spettacolo diretto dal regista De Pascalis intitolato Sei personaggi in cerca d’autore. Ha preso poi parte al film Quel bravo ragazzo di Enrico Lando, recitando anche al fianco del compagno in diversi lungometraggi.

Pilar Fogliati/ "Severiano Recchi? Ho conosciuto il mio fidanzato ad un cena: ho notato i suoi occhi buoni"

Lucia di Franco e Herbert Ballerina uniti dalla stessa passione

Nel 2016, dunque, Lucia Di Franco recita col compagno Herbert Ballerina nel lungometraggio Omicidio all’italiana; successivamente viene scelta per indossare i panni di Gianna nel film Uomini da marciapiede di Francesco Albanese. Nel mezzo anche una partecipazione in una serie televisiva intitolata Mario, di Marcello Macchia.

Per quanto concerne il fronte vita privata e sentimentale, non sono molte le informazioni che abbiamo sul suo conto. Pare infatti che Lucia sia una persona estremamente riservata e nemmeno della sua storia d’amore con Di Franco si sa molto. Questo perché entrambi, pur avendo collaborato insieme, sono sempre stati piuttosto abbottonati sul fronte sentimentale, facendo una divisione netta tra carriera e vita amorosa. Una scelta legittima e che evidentemente mantiene la serenità all’interno della coppia.

Chi è Herbert Ballerina/ Dal vero nome alla fidanzata Lucia Di Franco: "Il successo? Arrivato tutto per caso"