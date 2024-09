Luciano Cannito chi è l’ex compagno di Rossella Brescia: ballerino coreografo e direttore artistico

Concederà una lunga intervista a Silvia Toffanin nel suo salotto a Verissimo Rossella Brescia dove si sbilancerà non solo sulla sua carriera ma anche sulla sua vita privata e sulla fine della sua relazione con Luciano Cannito. Ed a proposito di quest’ultimo, chi è l’ex compagno di Rossella Brescia? Classe 1962 ha 62 anni ed è un coreografo, regista e direttore artistico italiano e Presidente del Teatro Nazionale della Città di Napoli. Originario di Bari sin da subito si appassiona al mondo della danza.

Solo per citare alcuni dei lavori più importanti di Luciano Cannito, ex compagno di Rossella Brescia basta ricordare che: è stato Direttore Artistico del Balletto di Napoli, del Balletto di Roma, dal 1998 al 2002 del Teatro San Carlo di Napoli, dal 2005 al 2013 del Teatro Massimo di Palermo. Nel 1998 ha firmato con Roberto De Simone il balletto Te Voglio Bene Assaje. Nel 2004 ha realizzato il suo primo film per il cinema, dal titolo La lettera (film per 2 anni testimonial di Amnesty International Italia). Nel 2007 ha firmato con Lucio Dalla lo spettacolo Pulcinella, prodotto dal teatro Comunale di Bologna e dal Festival internazionale di Wexford.

Luciano Cannito, ex compagno di Rossella Brescia, dal 2010 al 2013 è stato coach ad Amici, sua era la cattedra di danza classica e neoclassica. Durante un’intervista a Cultura e Identità ha confessato: “Da cosa vedi che un ragazzo ha talento? Dal fuoco. Dalla generosità. Su dieci che ballano la stessa coreografia c’è uno che arriva all’anima con gli stessi movimenti. Quello sta dando generosamente tutto se stesso al pubblico. Ti arriva qualcosa che si sente ma non si vede. Poi c’è la formazione. Se sei fortunato trovi qualche maestro che ti aiuta a formarti una tecnica. Il talento, chi ce l’ha, ci nasce”