Si è sentita male durante la prova ed è svenuta Lucilla Agosti a La Talpa 2024. La speaker radiofonica mentre spingeva la biga insieme a Orian Ichaki con sopra Veronica Peparini stremata dalla fatica è finita a terra. Lucilla è stata immediatamente soccorsa da Gilles Rocca lì al suo fianco. Quest’ultimo, capendo la gravità della situazione, ha quindi chiesto l’immediato intervento dei medici urlando a gran voce un’ambulanza che è giunta soccorendola con una coperta termica. Gilles ha poi rivelato: “Sono riuscito a prenderla prima che cadendo avrebbe sbattuto la testa”

Ripresasi dopo essere svenuta Lucilla Agosti ha confessato: “Quando ho riaperto gli occhi mi facevano male tutte le gambe.” Tuttavia questo svenimento a molti non è sempre reale ma più una strategia per far fallire la prova. Marina La Rosa ha confessato schiettamente di essere convinta che Lucilla Agosti è la talpa 2024. “Rallentano perché tra loro due c’è la talpa” ha ammesso Marina durante la prova parlando con Diletta Leotta e poi ha aggiunto: “Mi dispiace per il mio cinismo io ho sospettato che fosse la talpa però mi è dispiaciuto che si sia fatta male.”

Mentre tra i concorrenti Marina La Rosa è colei che ha confessato apertamente di ritenere che Lucilla Agosti è La Talpa 2024 e per questo ha tentato di far fallire la prova, anche se successivamente ha rivelato che crede nel suo malore ed in quel caso si dispiace del suo cinismo, sul web in molti sospettato che Lucilla abbia finto. Su X infatti si legge: “Marina che dubita dello svenimento è tutti noi.” “Se risulta essere lei la talpa datele un premio oscar””Orian non stava ‘spingendo giù’ il calesse, è Lucilla che lo ha fatto credere a tutti.” Insomma, Lucilla Agosti si è sentita male davvero o ha finto perché lei è la talpa?