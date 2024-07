Una tragica notizia sta sconvolgendo in queste ore i fan dei Guns N’ Roses: Lucy-Bleu Knight, figliastra di Slash – fondatore e chitarrista della band – è morta quest’oggi per circostanze ancora non del tutto chiare e note. Ad annunciarlo è stato lo stesso artista con un comunicato; la tragica vicenda è poi stata confermata – come riporta TgCom24 – anche dalla madre della 25enne che muoveva i primi passi nel mondo della musica.

“Lucy-Bleu Knight, amata figlia di Meegan Hodges e Mark Knight, figliastra di Samantha Somers Knighe e Slash, è morta pacificamente a Los Angeles. Era un’artista di incredibile talento, una sognatrice appassionata e un’anima dolce, adorabile e affascinante”. Questo l’annuncio di Slash, chitarrista dei Guns N’ Roses e padre di Lucy-Bleu morta alla tenera età di 25 anni.

Lucy-Bleu Knight, le parole criptiche sul suo profilo Instagram dopo l’annuncio della morte

Come anticipato, non sono ancora note le cause della morte di Lucy-Bleu Knight ma a destare l’attenzione e lo sconcerto dei media non è stata solo la prematura scomparsa. Alcune ore dopo l’annuncio di Slash a proposito della prematura scomparsa della sua figliastra, sul profilo Instagram di Lucy-Bleu Knight – come riporta TgCom24 – sarebbe apparso un post decisamente inquietante. “Se ti ho fatto sentire escluso, manipolato, controllato, se ti ho detto di lasciare il tuo lavoro quotidiano con la comodità di essere sostenuta finanziariamente dai miei genitori, o se ho rinnegato i problemi reali con una positività tossica, mi dispiace, ti chiedo scusa…”.

Le parole apparse sul profilo di Lucy-Bleu Knight dopo l’annuncio della sua morte sembrano una sorta di testamento; quasi come se si trattasse di qualcosa di programmato. “Innumerevoli opportunità e connessioni mancate a causa di un ego disgustosamente grande, di un cuore insicuro e della paura di essere vulnerabili. Possa la mia anima imparare ad evolversi dal mio mediocre compito di essere stata Lucy-Bleu. Pace”.