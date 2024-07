Ludovica e Christian, falò di confronto a Temptation Island 2024/ Lei fa la doccia con Andrea, lui chiude

Falò di confronto a Temptation Island 2024 tra Christian e Ludovica: accuse e una doccia hot!

Il primo falò di Temptation Island 2024 si chiude con un’amara rottura. Ludovica e Christian si sono detti addio di fronte a Filippo Bisciglia e dopo la visione di alcuni video che hanno sconcertato il fidanzato e il pubblico a casa. È stato proprio lui, infatti, a chiedere il falò di confronto dopo aver notato un importante avvicinamento tra la fidanzata e il single Andrea. Ludovica ha deciso di accettare il falò di confronto, consapevole di aver commesso dei passi falsi.

Oltre a trascorrere un’esterna con Andrea in piscina da soli, si è fatta fare da lui un massaggio e ha poi trascorso la serata al suo fianco. Una serata che si è conclusa con un ballo sensuale, un tuffo in piscina e, colpo di scena, una doccia insieme senza telecamere. Proprio la scoperta di quest’ultima scena fa infuriare Christian, portandolo a chiudere la loro relazione.

Christian lascia Ludovica a Temptation Island 2024: “Mi hai tradito per la terza volta”

“Mi hai deluso su tutti i punti di vista, non devi dirmi più nulla. – tuona Christian, sconvolto dalle immagini – Io ti ho portato qui per avere delle conferme e sono queste? Stai scherzando? Stare nel bagno con un’altra persona e senza telecamere?” Lo sfogo continua: “Tu non ti rendi conto di quello che ho affrontato, sopportato… Tu di me non dovresti dire nulla! Non mi interessa quello che hai fatto. Ma poi se non mi ami almeno porta rispetto! Io ora per te non provo più niente, per me mi hai tradito e con oggi siamo a tre.” Conclude, quindi, annunciando di voler lasciare da solo Temptation Island 2024 e dandole un avviso: “Non ti perdonerò mai piò più, non piangerò più un tuo tradimento. Non mi venire a cercare ora che torniamo a casa, per me è finita qui!” Lei, dopo essersi giustificata dicendo che con Andrea, in doccia, “non è successo niente”, conferma la sua stessa volontà di lasciare il programma da sola.











