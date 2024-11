Ludovica Frasca, chi è la mamma Feliciana Iaccio: è una nota conduttrice

Tra i protagonisti de La talpa 2024 Diletta Leotta ha deciso di includere anche Ludovica Frasca, che è stata eliminata dopo la prima puntata, ma già promossa dalla conduttrice e padrona di casa come nuova opinionista della trasmissione.

E non tutti sanno che Ludovica Frasca vanta una madre con un passato non certo indifferente nel mondo dello spettacolo, Quotidiano Nazionale ci ricorda alcune delle esperienze in tv di Feliciana Iaccio, mamma della concorrente eliminata da La Talpa: “Nel 1987 e 1988 è stata una delle due “guardiane” insieme a Maria Grazia Cucinotta, poi ha curato i collegamenti esterni per il televoto al Festival di Sanremo, dal 1989 al 1991 ha condotto con Claudio Lippi e poi con Ettore Andenna il leggendario ‘Giochi senza frontiere’. Un curriculum dunque decisamente importante per la donna, che si è poi ritirata nel 1992 dalle scene, anno in cui ha messo al mondo la figlia Ludovica Frasca.

Matrimonio Andreas Muller e Veronica Peparini: si sposano?/ Fan preoccupati dopo la presunta lite a La Talpa

Mamma Ludovica Frasca, Feliciana Iaccio e un passato con il Festival di Sanremo

Scavando nel passato di Feliciana Iaccio, mamma di Ludovica Frasca, si trovano anche diverse altre esperienze, una di queste ad esempio al Festival di Sanremo, visto che prima di diventare una conduttrice a tutti gli effetti, la donna ha seguito alcuni collegamenti esterni proprio riguardo alla rassegna musicale, ancora prima di debuttare a Giochi senza frontiere.

Sonia Bruganelli: “Selvaggia Lucarelli forse ce l’ha con me perchè volevo il suo posto”/ “Mi ha provocata…”

Feliciana Iaccio ha poi collaborato anche con la tv napoletana Canale 21, partecipando a Indietro tutta, trasmissione partenopea, inoltre ha preso parte al videoclip di Edoardo Bennato per il singolo La città obliqua, presente nella raccolta OK Italia. Un’esperienza dunque totalizzante nel mondo dello spettacolo che sicuramente avrà fatto scattare qualche voglia di emergere anche nella figlia Ludovica Frasca, da stasera nuova opinionista de La talpa su Canale Cinque, format in grado di scatenare la curiosità dei telespettatori negli ultimi giorni.