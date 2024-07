Ludovica Ronzitti mostra insulti e minacce ricevute su Instagram dopo Temptation Island 2024 e replica con un lungo messaggio

A distanza di settimane dalla fine del suo percorso a Temptation Island 2024, Ludovica Ronzitti rompe il silenzio su Instagram con un lungo messaggio, svelando una lunga serie di insulti terribili e minacce ricevute per il comportamento da lei avuto nei confronti del fidanzato Christian Lanfranchi. A farla finire nel mirino delle pesanti critiche è stata la scelta di chiudersi in bagno con un tentatore per alcuni minuti, periodo durante il quale, secondo molti, Ludovica avrebbe tradito il fidanzato.

Accusa che, sin dal primo momento, Ludovica ha smentito, dicendo che nulla è in realtà accaduto col tentatore. Cosa che ha voluto chiarire nuovamente in un lungo messaggio pubblicato su Instagram, attraverso il quale ha voluto anche rispondere agli hater che in questi giorni l’hanno massacrata. “Ho sbagliato a non usare la testa in quella situazione e mi sono fatta trascinare dalle emozioni senza pensare a ciò che facevo. So che il 98% di voi stenterà a credermi, ma ci tengo a dire che in quegli 8 minuti in quel bagno, tra me e il tentatore non è successo nulla.“ ha ribadito Ludovica.

Ludovica Ronzitti sbotta contro gli haters dopo Temptation Island 2024: “Deludente per l’intelligenza umana”

In bagno col tentatore, dopo aver compreso di aver sbagliato, Ludovica avrebbe anzi avuto una crisi di pianto, eludendo i microfoni con l’acqua. “Noi siamo ripresi h24 e il mio percorso è stato molto intenso, da ogni punto di vista. Ho ammesso sempre i miei errori e l’ho fatto anche davanti alle scene a cui tutti avete assistito”, ha quindi aggiunto, rivolgendosi infine a tutti coloro che le hanno scritto parole irripetibili, augurandole anche la morte.

“Siamo liberi tutti di parlare ed esprimere pensieri, ma giudicare con cattiveria e massacrare una persona in più a voi sconosciuta, ma solo per aver guardato un programma televisivo senza neanche conoscere tutto, è davvero deludente per l’intelligenza umana”, ha concluso Ludovica nel suo lungo post dopo Temptation Island 2024.