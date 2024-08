PAPA FRANCESCO PER I VESPRI IN SANTA MARIA MAGGIORE: LA FESTA DELLA MADONNA DELLA NEVE

Non un ospite qualsiasi ma Papa Francesco in persona sarà presente oggi 5 agosto 2024 in Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma per la celebrazione della Madonna della Neve, la rievocazione del famoso “Miracolo” della nevicata con apparizione della Vergine Maria nel lontano 358 d.C. Nella basilica a cui Papa Francesco è legatissimo – per l’effige mariana della “Salus populi romani” e per la scelta di collocare qui la tomba dopo la sua morte – si celebra oggi una delle grandi feste della tradizione cristiana, con pellegrini in arrivo da ogni parte del mondo.

Papa Francesco: “Medio Oriente preoccupa, attacchi mirati non portano la pace”/ “Prego per dialogo Venezuela”

L’appuntamento con anche diretta video streaming è per le ore 17.30 presso la Basilica di Santa Maria Maggiore, dove verranno recitati i Vespri dall’arciprete coadiutore, S.E.R Mons. R. Makrickas, alla presenza di Papa Francesco in occasione dell’anniversario della Dedicazione della Basilica e della Solennità della Madonna della Neve. Una festa celebrata ogni 5 agosto dal 1983 quando venne istituita dalla Diocesi di Roma con un lungo “triduo” di preparazione che ha visto nei giorni scorsi testimonianze, preghiere e celebrazioni per ricordare l’evento miracoloso della strana nevicata a Roma in piena estate.

Ultima cena alle Olimpiadi, Vaticano: “gravi offese ai cristiani”/ “Limite libertà nel rispetto degli altri”

COS’È IL MIRACOLO DELLA MADONNA DELLA NEVE E PERCHÈ SI CELEBRA OGGI 5 AGOSTO 2024 A ROMA

Come narra infatti la tradizione della Chiesa Cattolica delle origini, correva l’anno 358 dopo Cristo e nella notte tra il 4 e il 5 agosto la Madonna apparve in sogno ad un nobile patrizio romano di nome Giovanni: la Vergine Maria gli chiese di costruire una imponente chiesa nel punto dove avrebbe trovato di lì a poche ore della neve fresca. In maniera incredula, il nobile romano dovette constatare come il giorno dopo sul colle Esquilino effettivamente della candida neve bianca ricopriva l’area dove oggi sorge ancora la basilica di Santa Maria Maggiore.

Papa Francesco alla pastorale LGBTQ: “Gesù vi benedica”/ Padre James Martin: “Dio non teme i nostri peccati”

Si tratta del più antico santuario mariano in Occidente, conservando al suo interno la famosa icona mariana della “Salus popoli romani”, a cui Papa Francesco è moto devoto fin da prima dell’elezione al Soglio Petrino: il patrizio romano andò subito da Papa Liberio a raccontare di quello strano sogno-apparizione della “Madonna della Neve”, ma con estremo stupore scoprì che anche il Pontefice aveva ricevuto la stessa rivelazione. A quel punto venne ordinata la processione per la folla di cristiani davanti alla miracolosa neve agostana, disegnando la prima pianta dell’edificio sul terreno dove si era posata la bianchissima e gelata nevicata. I lavori furono quasi tutti pagati dallo stesso nobile romano, convertito al cristianesimo dopo il Miracolo della Neve: come racconta padre Etienne Richer, presidente della Société française d’études mariales, a Radio Vaticana, Il più antico martirologio scritto in latino da Geronimiano cita proprio quel lontanissimo 5 agosto quale «anniversario della dedicazione della Basilica romana sull’Esquilino, all’indomani della definizione del dogma della maternità divina, la Vergine Maria Theotokos, riconosciuta nel Concilio di Efeso del 431. Fu Papa Sisto III, successore di Pietro dal 432 al 441, a dedicare alla Vergine Maria la chiesa che sarebbe poi stata conosciuta come Santa Maria Maggiore».

COME SEGUIRE IN DIRETTA VIDEO STREAMING LA FESTA DELLA MADONNA DELLA NEVE: IL PROGRAMMA COMPLETO

In attesa dei Vespri celebrati con Papa Francesco in Basilica di Santa Maria Maggiore – una delle quattro basiliche papali assieme a San Pietro, San Giovanni Laterano e San Paolo fuori le Mura – il programma prevede in serata con un concerto di musica classica del soprano Mary Prosperi, accompagnata dalla mezzosoprano Giulia Barberi e dal baritono Giuseppe Milli. A seguire, l’esibizione del cantante Angelo Sersali fino alla chiusura della Festa della Madonna della Neve con un “angelo volante della pace” – sarà Ilaria Venturi – che volteggerà nel cielo romano mentre «fiocchi di neve cadranno dolcemente, accarezzando i cuori di tutti i presenti», raccontano gli organizzatori della celebrazione al “Corriere della Sera” di Roma.

L’appuntamento più strettamente religioso è però quello dei vespri concelebrati da Papa Francesco che al termine si fermerà in adorazione e preghiera davanti all’icona già “visitata” l’indomani dell’elezione a Pontefice della Chiesa nel 2013: dalle ore 17.30 è possibile seguire l’intera celebrazione in diretta su Tv2000 e in diretta video streaming sul canale YouTube di Vatican News. L’edizione della Madonna della Neve 2024 è stata dedicata alla pace nel mondo, come richiamato ancora ieri all’Angelus da Papa Francesco.