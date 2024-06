Ultimo: “Fui scartato tre volte da Amici e due da X Factor: ecco perché”/ Il retroscena

Oggi Ultimo è sulla cresta dell’onda, ma quel che tutti forse non sanno è che prima di arrivare al successo ha dovuto fare i conti con le cosiddette porte in faccia che solitamente si incontrano lungo il percorso. Il cantante, infatti, fu scartato per tre volte di fila dai celebri talent Amici di Maria De Filippi e due volte da X Factor. Un retroscena che oggi Ultimo ricorda con il sorriso, ma anche con una consapevolezza costruttiva. “Mi presentai per fare i provini di Amici due o tre volte di fila, ma questo è un bellissimo messaggio perché come disse Maria in privato una sconfitta non va mai vista come ‘non si sono accorti di me'”, ha raccontato in una bella intervista rilasciata ai microfoni di RDS.

Jacqueline Di Giacomo, la fidanzata di Ultimo è incinta?/ Lo scoop: “Notizia certissima”

“Se riguardo le clip che Maria mi ha girato, ero piuttosto controverso”, spiega Ultimo, che ammette di non aver avuto la giusta sensibilità all’epoca in fatto di tempi televisivi, sguardo e movenze. “Tu devi essere fresco e sorridente ma io ero un personaggio introverso”.

Non solo Amici e X Factor, Ultimo tentò di entrare (senza fortuna) a Sanremo Giovani ma…

Così, come tanti ragazzi sognanti della sua età, Ultimo aveva provato a percorrere la strada dei talent per accorciare il processo verso il successo, ma sia con Amici sia con X Factor le cose non erano andate per il verso giusto. Una rivelazione che in passato il cantante aveva già fatto al Corriere della Sera, parlando appunto dei tanti tentativi andati a vuoto.

Bernini vs Ultimo "Non condivido la sua descrizione nichilista dei giovani"/ "Non sono perduti e senza Dio"

Oltre ad Amici e X Factor, il ragazzo tentò fortuna con Sanremo Giovani, ma pure in quel caso trovò le porte sbarrate. Ultimo però non si è mai arreso e con la forza dei sogni è arrivato nell’olimpo della musica italiana, guadagnandosi il meritato successo che tutti oggi gli riconoscono.











© RIPRODUZIONE RISERVATA