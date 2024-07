Maika di Temptation Island, Lino pronto a tradire la fidanzata Alessia per lei?/ La scelta si avvicina…

Maika Randazzo è la single tentatrice di Temptation Island 2024 che ha fatto breccia nel cuore di Lino, il fidanzato di Alessia. Sin dal suo ingresso la bella Maika ha conquistato le attenzioni del ragazzo napoletano che si è lasciato andare a commenti ed azioni che hanno immediatamente spinto la fidanzata Alessia a richiedere il primo falò di confronto anticipato. Un confronto negato, visto che Lino non si è presentato interessato a conoscere meglio la single Maika per capire davvero se chiudere o meno la sua relazione con Alessia. La conoscenza tra Lino e Maika prosegue sotto gli occhi di Alessia e di milioni di telespettatori; i due si sono raccontati le loro vite tra un bagno in piscina e delle passeggiate in spiaggia, ma finora non c’è stato altro.

In particolare Maika ha parlato della sua ultima storia d’amore; una relazione importante che stava per culminare con tanto di matrimonio, ma poi è saltato tutto. “Mi sono lasciato un anno e mezzo fa, è finita per colpa dell’orgoglio. Volevo sposarmi, fare una famiglia con lui” – ha detto la single tentatrice che parlando del suo carattere a Lino ha detto – “sono molto rispettosa. Nessuno è obbligato a stare con nessuno. Sono gelosa, ma non possessiva”.

Chi è Maika, la single tentatrice di Temptation Island 2024

Maika, la single tentatrice di Temptation Island 2024 che si è avvicinata a Lino, si è raccontata ai microfoni di Witty Tv rivelando qualche dettaglio sulla sua vita. “Lavoro tutto il giorno, impegnata nelle attività di famiglia” ha detto la single tentatrice che ha una grandissima passione per la palestra. “La mia passione è andare in palestra e stare con i miei amici” – ha rivelato Maika.

Parlando del suo carattere, invece, ha detto: “uno dei miei segni particolari è la determinazione, costanza e sincerità. Mi piace dire le cose come stanno, essere me stessa e dire le cose che penso”. Alla domanda “come ti vedi tra 10 anni” ha risposto: ” mi vedo realizzata, con una bella famiglia”.

