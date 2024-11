Tra le giovani voci di Io Canto Generation 2024, spicca una concorrente in particolare che per talento sembra quasi già matura ed arrendere ancora più incisive le sue interpretazioni partecipa anche una storia particolarmente toccante dovuta al calvario della malattia. Stiamo parlando della piccola Aurora Binetti, costretta da diversi anni su una sedia a rotelle a causa di una patologia che purtroppo ne limita la mobilità e la quotidianità.

La storia di Aurora Binetti, alle prese con la malattia, è però fondamentale in un contesto come Io Canto Generation 2024: un messaggio urgente, quello di dimostrare quanto non esistano limiti fisici e psicologici quando si tratta di inseguire i propri sogni. Lo dimostra il suo sorriso, la sua voce perforante dal punto di vista emotivio; il tutto per un talento che dopo ormai diverse puntate appare limpido e cristallino.

Ma da quale malattia è affetta Aurora Binetti, concorrente di Io Canto Generation 2024? Data l’età, e sicuramente anche per tutela da parte della famiglia, non si hanno notizie specifiche sulla patologia della piccola cantante. Effettivamente, ciò che conta è la sua forza d’animo e la potenza del suo talento che di puntata in puntata divampa nello studio di Canale 5.

Parole toccanti a proposito della malattia di Aurora Binetti sono arrivate qualche puntata fa veicolate dal tenero fratello, Marco. Quest’ultimo è infatti intervenuto con una lettera; parole scandite da una semplicità tanto commovente quanto disarmante, pensieri di quotidianità che mettono però in evidenza la volontà di mettere in secondo piano i possibili limiti che una malattia potrebbe imporre. “… Sono molto fiero di te, vederti realizzare il tuo sogno è stupendo. Sei la migliore sorella del mondo e ti voglio tanto bene”.

