Mancano davvero poche ore alla prima puntata del Grande Fratello 2024 e dunque è doveroso un focus sul cast di concorrenti che inizierà a prendere corpo a partire da questa sera e che, come consuetudine consolidata in questi anni, verrà puntellato nel corso delle settimane. Torna la formazione mista con concorrenti appartenenti tanto alla compagine ‘Vip’ quanto alla sezione ‘Nip’.

Ma chi sono i concorrenti che entreranno questa sera – 16 settembre – nella Casa per la prima puntata del Grande Fratello 2024? Un attendibile spoiler è arrivato all’ora di pranzo con l’edizione del Tg5 che, nel presentare l’appuntamento di questa sera, ha reso noti i vip e i nip che di sicuro varcheranno la porta rossa per la prima puntata del Grande Fratello 2024. Per la sezione Nip mancano i nomi, ma sappiamo che si tratterà di un idraulico di professione e di una donna esperta di cyber security. Vediamo ora nel dettaglio i concorrenti vip che entreranno questa sera 16 settembre al Grande Fratello 2024 per la prima puntata.

Concorrenti prima puntata Grande Fratello 2024, chi sono:

– Clayton Norcross, celebre attore nei panni Thorne Forrester di ‘Beautiful’

– Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa

– Clarissa Burt, attrice

– Luca Calvani, attore e conduttore

– Enzo Paolo Turchi, coreografo e ballerino

– Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere, da ‘Non è la Rai’ e come unico concorrente

– Shaila Gatta, showgirl

Concorrenti Grande Fratello 2024 prima puntata, chi entra nella puntata di oggi: Jessica Morlacchi ed Enzo Paolo Turchi?

Questa sera andrà in onda la prima puntata del Grande Fratello 2024 e si scoprirà chi saranno i primi concorrenti Grande Fratello 2024 prima puntata di oggi, tra i nomi già annunciati dal reality nei giorni scorsi. In realtà non stati rivelati coloro che varcheranno la Porta Rossa sicuramente nella puntata di oggi e quelli che invece la varcheranno giovedì prossimo ma è possibile fare delle previsioni. Innanzitutto partiamo con il dire che i concorrenti ufficiali vip del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini sono 11.

E tra di loro c’è Jessica Morlacchi, l’ex leader dei Gazosa, è stata la prima ad essere stata annunciata. La cantante ed ospite fisse del talk di Serena Bortone Oggi è un altro giorno dopo aver partecipato ad altri talent e show di casa Rai come Ora o mai Più e Tale e Quale Show è pronta per mettersi in gioco nel reality. Altro nome di grande rilievo che potrebbe essere tra i concorrenti del Grande Fratello 2024 di oggi è Enzo Paolo Turchi. Il coreografo e ballerino in passato ha già partecipato ad altri reality come L’Isola dei famosi, e sicuramente avrà ricevuto degli ottimi consigli da Carmen Russo, anche lei concorrente di una passata edizione del Grande Fratello. Loro due varcheranno la puntata nella puntata di questa sera?

Grande Fratello 2024, chi sono i concorrenti che entrano oggi: la decisione su Lino Giuliano

È anche possibile, però, che tra i concorrenti Grande Fratello 2024 prima puntata chi entra oggi ci siano anche delle star internazionali come Clayton Norcross e Clarissa Burt. Attrice, ex modella e imprenditrice statunitense naturalizzata italiana. La sua carriera svolta negli anni ’80, quando si trasferisce a Milano per lavorare come modella. Presto diventa uno dei volti di noti brand, come Christian Dior, e apparendo in celebri pubblicità. Clayton Norcross, invece, è un attore statunitense celebre soprattutto per il ruolo Thorne Forrest nella soap opera Beautiful. Negli successivi ha partecipato ad alcuni reality anche in Italia come La Fattoria mentre in anni più recenti ha fatto parte del ‘salottino’ di Avanti un altro.

Chi di loro sarà tra i concorrenti Grande Fratello 2024 prima puntata chi entra oggi. Nell’elenco dei concorrenti ufficiali ci sono anche Luca Calvani, Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere che entrano come unico concorrente, Iago Garcia, Javier Martinez, Helena Prestes, Shaila Gatta, Tommaso Franchi e Lino Giuliano e proprio la permanenza di quest’ultimo è a rischio: sarà squalificato dal Grande Fratello 2024?